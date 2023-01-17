《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》上實發展（６００７４８）

（滬：６００７４８）昨日晚間發布公告稱，於近日收到中證監《立案告知書》，因公司涉嫌信

息披露違法違規，根據相關法律法規，對公司立案。

早在去年１２月２７日，上實發展就曾收到中證監上海監管局出具的《行政監管措施決定書

》，指出上實發展存在未及時披露重大事項、未及時披露訂立重大合同以及虛增營業收入及營業

利潤的違規行為。

具體來看，上實發展２０２２年１月１２日發布臨時公告披露，截至２０２１年１２月３１

日，公司控股子公司上實龍創未經審計的應收類款項合計２６﹒１５億元人民幣，其中部分業務

涉及融資性貿易，該類業務所涉及的應收類帳款可能存在不可收回的風險。

《決定書》顯示，經查，上實發展不晚於２０２１年１２月１５日知悉控股子公司上實龍創

應收類款項存在不可收回風險，可能對公司經營業績產生重大影響，但上實發展未及時履行信息

披露義務，直至２０２２年１月１２日才披露重大風險提示公告。



＊子公司存虛增營收及利潤的情形＊



另外，在２０２０年１２月１５日，上海市虹口區土地發展中心與上實發展簽訂土地收購補

償合同，擬收購公司及子公司上海高陽賓館持有的東大名路８１５號、８７９號地塊房地產，三

份合同總金額為９﹒３億元人民幣。但上實發展未及時履行信息披露義務，直至２０２２年３月

３１日才在年報中披露訂立上述重大合同。

此外，《決定書》還顯示，上實龍創開展業務過程中存在通過虛構交易的方式虛增營業收入

及營業利潤的情形，導致上實發展相關年度定期報告信息披露存在不真實、不準確的情形。基於

上述違規行為，上海證監局決定對上實發展採取出具警示函的監督管理措施。

上實發展全稱為上海實業發展股份有限公司，是上海地方國企，主營業務為房地產開發與經

營。公司的主要產品及服務為房地產銷售、房地產租賃、物業管理服務、工程項目、酒店經營。

