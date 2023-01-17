《經濟通通訊社１７日專訊》財政部近日發布《關於進一步做好新冠疫情防控經費保障，切

實加強防控經費管理》的通知。通知提到，要加大疫情防控經費投入力度，重點用於患者救治費

用補助、醫務人員臨時性工作補助、疫苗和接種以及提升醫療救治能力所需支出。進一步加強醫

療資源建設投入，重點加強縣級醫院重症和傳染病醫療資源建設，做好農村地區急診急救、重症

等資源橫向統籌和擴容改造。繼續做好財政對醫保基金負擔的疫苗和接種費用補助資金撥付工作

等。

通知提到，支持地方使用政府一般債券、發行政府專項債券用於符合條件的醫療衛生領域項

目建設，做足醫療救治特別是重症救治的應對準備，著力保障好群眾看病就醫需求，最大程度保

護人民生命安全和身體健康。

另外，各級財政部門要保障疫情防控必要支出，建立完善防疫物資、醫療救治物資等急需資

源政府採購「綠色通道」，決不能因為經費問題影響疫情防控。對於已明確的醫院補助資金，要

限期撥付到位，拖欠的要盡快撥付，幫助醫院疏解困難，確保正常運轉；需要緊急配置的資產，

簡化配置審批程序，在履行必要的內部程序後，快速高效配置，統籌調配使用。（ｌｃ）

