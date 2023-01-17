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AH股新聞

17/01/2023 09:14

《駐滬專電》工行上海分行向１６家房企提供２４００億元意向融資

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》工商銀行（０１３９８）
（滬：６０１３９８）上海市分行昨日舉辦支持房地產市場平穩健康發展簽約儀式，與滬上１６
家房地產企業簽訂《銀企戰略合作協議》，為房地產企業提供房包括但不限於地產開發貸款、按
揭貸款配套、保函、併購貸款等綜合化金融服務，合作意向性融資總額達２４００億元人民幣，
全力支持房地產市場健康發展。

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