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AH股新聞

17/01/2023 09:41

《Ａ股外援》中金料外資今年淨流入Ａ股規模將達３千至４千億人幣

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中金公司研報指出，考慮到展望中對美聯儲加息節奏放緩、中
國增長企穩改善的判斷正在逐步兌現，以及在中國龍頭公司依然具備較好基本面和中長期估值吸
引力背景下，預計２０２３年海外資金（ＱＦＩＩ╱ＲＱＦＩＩ加北向資金）全年淨流入Ａ股規
模可能相比２０２２年有所改善，預計全年可能在３０００－４０００億元左右。（ｄｗ）

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