《經濟通通訊社１７日專訊》中金公司研報指出，考慮到展望中對美聯儲加息節奏放緩、中

國增長企穩改善的判斷正在逐步兌現，以及在中國龍頭公司依然具備較好基本面和中長期估值吸

引力背景下，預計２０２３年海外資金（ＱＦＩＩ╱ＲＱＦＩＩ加北向資金）全年淨流入Ａ股規

模可能相比２０２２年有所改善，預計全年可能在３０００－４０００億元左右。（ｄｗ）

