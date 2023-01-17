《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局公布去年１２月內地能源生產情況，規模以上工業

原煤、原油、天然氣和電力生產同比保持增長。與１１月份相比，原煤、原油、天然氣增速放緩

，電力增速加快。

原煤生產增速略有放緩，進口降幅收窄。１２月份，生產原煤４﹒０億噸，同比增長

２﹒４％，增速比上月放緩０﹒７個百分點。進口煤炭３０９１萬噸，同比下降０﹒１％，降幅

比上月收窄７﹒７個百分點。２０２２年，生產原煤４５﹒０億噸，同比增長９﹒０％。進口煤

炭２﹒９億噸，同比下降９﹒２％。

原油生產方面，１２月份，生產原油１６８７萬噸，同比增長２﹒５％，增速比上月放緩

０﹒４個百分點。進口原油４８０７萬噸，同比增長４﹒２％，增速比上月回落７﹒６個百分點

。去年全年生產原油２０４６７萬噸，同比增長２﹒９％。進口原油５０８２８萬噸，同比下降

０﹒９％。

天然氣生產增速放緩，進口降幅擴大。１２月份，生產天然氣２０４億立方米，同比增長

６﹒５％，增速比上月放緩２﹒１個百分點。進口天然氣１０２８萬噸，同比下降１１﹒８％，

降幅比上月擴大９﹒０個百分點。全年生產天然氣２１７８億立方米，同比增長６﹒４％。進口

天然氣１０９２５萬噸，同比下降９﹒９％。



＊１２月電力生產增速加快，風電加快近１０個百分點＊



１２月份發電７５７９億千瓦時，同比增長３﹒０％，增速比上月加快２﹒９個百分點。全

年發電８﹒４萬億千瓦時，同比增長２﹒２％。

分品種看，１２月份，火電基本持平，水電由降轉增，核電增速回落，風電、太陽能發電增

速加快。其中，火電同比增長１﹒３％，增速比上月略放緩０﹒１個百分點；水電增長３﹒６％

，上月為下降１４﹒２％；核電增長６﹒６％，增速比上月回落４﹒５個百分點；風電增長

１５﹒４％，增速比上月加快９﹒７個百分點；太陽能發電增長３﹒２％，增速比上月加快

３﹒２個百分點。（ｄｗ）

