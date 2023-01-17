《經濟通通訊社１７日專訊》工信部等六部門發布《推動能源電子產業發展的指導意見》，

提出要加快智能光伏創新突破，加強新型儲能電池產業化技術攻關。目標到２０２５年，能源電

子產業有效支撐新能源大規模應用，成為推動能源革命的重要力量。到２０３０年，形成與國內

外新能源需求相適應的產業規模。產業集群和生態體系不斷完善，５Ｇ╱６Ｇ、先進計算、人工

智能、工業互聯網等新一代信息技術在能源領域廣泛應用，培育形成若干具有國際領先水平的能

源電子企業。



＊發展高純硅料、大尺寸硅片技術＊



意見提出，要加快智能光伏創新突破，發展高純硅料、大尺寸硅片技術，支持高效低成本晶

硅電池生產，發展高純硅料、大尺寸硅片技術，支持高效低成本晶硅電池生產，推動Ｎ型高效電

池、柔性薄膜電池、鈣鈦礦及疊層電池等先進技術的研發應用，提升規模化量產能力。鼓勵開發

先進適用的智能光伏組件，發展智能逆變器、控制器、匯流箱、跟蹤系統等關鍵部件。加大對關

鍵技術裝備、原輔料研發應用的支持力度。鼓勵開發安全便捷的戶用智能光伏系統，鼓勵發展光

伏充電寶、穿戴裝備、交通工具等移動能源產品。加快構建光伏供應鏈溯源體系，推動光伏組件

回收利用技術研發及產業化應用。



＊加快研發固態電池、鈉離子電池、氫儲能╱燃料電池等新型電池＊



意見還提出，加強新型儲能電池產業化技術攻關，推進先進儲能技術及產品規模化應用。研

究突破超長壽命高安全性電池體系、大規模大容量高效儲能、交通工具移動儲能等關鍵技術，加

快研發固態電池、鈉離子電池、氫儲能╱燃料電池等新型電池。提高鋰、鎳、鈷、鉑等關鍵資源

保障能力，加強替代材料的開發應用。推廣基於優勢互補功率型和能量型電化學儲能技術的混合

儲能系統。支持建立鋰電等全生命周期溯源管理平台，探索建立電池產品碳排放管理體系。

（ｄｗ）



