《經濟通通訊社１７日專訊》據中紀委國家監委駐人民銀行紀檢監察組、天津市紀委監委消

息，對人民銀行機關服務中心原黨委書記、主任牟善剛嚴重違紀違法問題進行了紀律審查和監察

調查。牟善剛構成嚴重職務違法並涉嫌貪污罪、受賄罪，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

決定給予牟善剛開除黨籍處分、政務開除處分；收繳其違紀違法所得；天津市監委對其涉嫌犯罪

問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。



＊曾任中國金幣總公司董事長＊



通告指，經查，牟善剛喪失理想信念，目無黨紀國法，對抗組織審查，與他人串供、偽造證

據，多次轉移涉案財物，向組織提供虛假情況；對中央八項規定精神置若罔聞，收受高檔酒水及

紀念鈔（幣）等禮品、禮金以及消費卡，多次接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊、娛樂等

活動安排，違規將應由親屬支付的費用交由他人支付，違規持有、使用高爾夫球卡，長期違規佔

用公有住房，超標準使用辦公用房，公車改革後安排工作人員固定為其開車；組織觀念淡漠，利

用職務影響為他人在工作錄用、調動等方面謀取利益；在住房管理等工作中不正確履行職責；為

官不廉，違規收受大額財物；貪欲膨脹，將公有住房拆遷款據為己有；以權謀私，在工程承攬、

工作安排、購買大規格紀念幣等方面為他人謀取利益，非法收受巨額財物。

牟善剛１９９８年８月至２００６年３月，歷任人民銀行機關事務管理局辦公室干部、副主

任、主任。２００６年３月至２０１７年１１月，先後任人民銀行機關服務中心黨委委員、副主

任，黨委書記、主任。２０１７年１１月至２０２１年１２月，先後任中國金幣總公司總經理、

黨委書記、董事長。（ｄｗ）

