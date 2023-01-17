《經濟通通訊社１７日專訊》據《華爾街日報》引述知情人士消息報道，活躍投資者、有「

散戶概念股之王」之稱的遊戲驛站ＧａｍｅＳｔｏｐ主席科恩（Ｒｙａｎ Ｃｏｈｅｎ）已經購

入阿里巴巴（０９９８８）價值數億美元股份，並正私下推動阿里巴巴股票回購計劃擴大２００

億美元，達到約６００億美元。

報道指出，Ｒｙａｎ Ｃｏｈｅｎ去年下半年購入股份，並於８月首次聯繫阿里巴巴董事會

，表達對阿里巴巴股票被低估的看法，認為阿里巴巴未來五年可實現雙位數銷售額和近２０％自

由現金流增長。在初步溝通後，阿里巴巴於１１月宣布其董事會批准將公司股票回購計劃擴大

１５０億美元至４００億美元，同時還將其延長至２０２５年３月。

另外，Ｒｙａｎ Ｃｏｈｅｎ對阿里巴巴管理層在實現盈利增長的同時整合優質資產的能力

表示欽佩，知情人士表示，Ｒｙａｎ Ｃｏｈｅｎ希望與阿里巴巴建立長期合作關係。

Ｒｙａｎ Ｃｏｈｅｎ所持股份與阿里巴巴近３０００億美元的市值相比，雖然微不足道，

但Ｒｙａｎ Ｃｏｈｅｎ在散戶投資人中擁有廣泛的追隨者，如此投資動向不容小覷。Ｒｙａｎ

Ｃｏｈｅｎ靠創立網上寵物零售商Ｃｈｅｗｙ Ｉｎｃ致富，近幾個月來公開表現出對中國經

濟的親和力。（ｊｔ）

