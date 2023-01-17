《經濟通通訊社１７日專訊》曾經豪言要進入造車新勢力前三的威馬汽車，最近屢傳面臨經

營困難，在過去不到三個月中，先後曝出內部降薪，總部裁員，聯合創始人離職與１﹒３億資產

被凍結等一系列負面消息。據內媒報道，從去年１０月起，威馬更關閉中國多地的展廳，目前上

海已有近一半展廳關門，而在北京線下門店也幾乎全部關閉，銷售渠道基本處於癱瘓狀態。

威馬官網顯示，北京１３家展廳中僅有五方橋的威馬用戶中心仍處營業狀態。據內媒經實地

探訪發現，該展廳作為北京地區最大的經銷商展廳之一，目前已人去樓空，並與經銷商旗下另一

家別克展廳合併。威馬官方電話也一直無人接聽，無法與展廳取得聯繫。

至於生產方面，作為威馬產量主力之一的溫州工廠被爆出由於沒有訂單，已處於停產狀態。

威馬目前共有Ｅ﹒５、ＥＸ５、Ｗ６以及ＥＸ６四款車型在售，但只有Ｅ﹒５的兩個改款是

２０２２年發布的新車，原本計劃於２０２２下半年推出的威馬Ｍ７也因資金鏈壓力至今無法上

市。



＊威馬擬「借殼」上市以最快速度輸血＊



１月１２日，Ａｐｏｌｌｏ出行（００８６０）公布擬「賣殼」予電動車廠威馬汽車，涉

２０﹒２億美元。同日，威馬汽車行政總裁沈暉在其個人微博上分享了電影《芙蓉鎮》的片段台

詞，「活下去，像牲口一樣的活下去。」

有評論指，對於威馬來說，以最快速度登錄資本市場可以在短期內獲得大量資金注入，在資

金流入研發與制造領域後，威馬或許還有希望盤活一潭死水的現狀。（ｊｔ）

