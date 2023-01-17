《經濟通通訊社１７日專訊》面對防疫政策鬆綁後疫情來勢洶洶，加上經濟復甦不似預期，

中國２０２２年ＧＤＰ、第四季經濟數據即將揭盅。市場普遍認為，１２月經濟下行壓力明顯加

大，工業數據料同比微增、消費跌幅擴大。

市場靜候多項重磅經濟數據。滬深股市今早輕微高開，上證綜合指數（滬綜指）高開

０﹒０６％，報３２２９﹒４４點，深綜指低開０﹒０８％，半導體、汽車芯片股造好，白酒、

食品飲料股走低。

據《彭博》引述知情人士報道，人民銀行和全國性資產管理公司（ＡＭＣ）據悉計劃向優質

房企提供最多１６００億元（人民幣．下同）資金，助內房化解防範相關行業風險，預計相關措

施在第一季度內完成實施。

人民銀行今日開展２０５０億元７天期逆回購操作，３０１０億元１４天期逆回購操作，中

標利率分別２％、２﹒１５％，均與此前持平。今日有２０億元逆回購到期，單日淨投放

５０４０億元，創２０１９年１月以來的４年新高。今日到期的７０００億元一年期中期借貸便

利（ＭＬＦ），人行昨日已超額續作７７９０億元，利率持穩於２﹒７５％，政策利率沒有調整

。

而人民幣再次走軟，離岸人民幣沖高回落，半年來首次盤中突破６﹒７０後轉跌。人民幣兌

一美元中間價今報６﹒７２２２，較上個交易日跌８７點子，止步三連漲，暫時脫離逾半年高位

。

另外，正出訪瑞士的國務院副總理劉鶴，將於明日（１８日）與美國財長耶倫進行兩人間的

首次會面，雙方將就宏觀經濟發展和深化中美兩國的溝通交換意見。（ｃａ）

