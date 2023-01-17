《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局今早公布２０２２年經濟成績單，２０２２年第四

季ＧＤＰ增長２﹒９％，大勝市場預期的增１﹒８％，全年增３％，低於當局設定的全年ＧＤＰ

增長５﹒５％左右的目標。但１２月多項數據遠勝預期，其中規模以上工業增加值同比增長

１﹒３％，社會消費品零售總額按年跌幅顯著收窄至１﹒８％。全年全國固定資產投資增長

５﹒１％，增速較１－１１月放緩０﹒２個百分點，為年內最低，但仍好於市場預期的增５％。

中國去年全年ＧＤＰ「保５」失敗，加上人口自１９６２年以來（即近６１年來）首次出現

負增長，滬深股市半日先高後低，滬綜指開市升０﹒０６％，之後反復向下，半日跌０﹒２５％

，報３２１９﹒６８點。深成指同樣高開，半日仍升０﹒０６％，創業板指數則升０﹒１９％。

各板塊個別發展，石油、房地產、水泥、鋼鐵、化工、電力、有色金屬股靠穩；金融、煤炭、食

品股偏軟。

交投再次轉為淡靜，兩市半日成交４４５８億元（人民幣．下同），較上交易日（１６日）

同時段成交少兩成三。

人民銀行今日開展２０５０億元７天期逆回購操作，３０１０億元１４天期逆回購操作，中

標利率分別２％、２﹒１５％，均與此前持平。今日有２０億元逆回購到期，單日淨投放

５０４０億元，創２０１９年１月以來的４年新高。今日到期的７０００億元一年期中期借貸便

利（ＭＬＦ），人行昨日已超額續作７７９０億元，利率持穩於２﹒７５％，政策利率沒有調整

。



＊外資連續十日淨流入，券商股逆市走強＊



外資半日流入逾４８億元，暫時是連續十日淨流入。券商股持續走強，紅塔證券

（滬：６０１２３６）升２﹒４％，長江證券（深：０００７８３）、浙商證券

（滬：６０１８７８）升１﹒１％，東方證券（滬：６００９５８）揚升１﹒４％，東吳證券

（滬：６０１５５５）升０﹒６％。

荷蘭首相呂特周二訪問美國之前，荷蘭貿易大臣Ｌｉｅｓｊｅ

Ｓｃｈｒｅｉｎｅｍａｃｈｅｒ上周日（１５日）表示，不會倉促接受美國對向中國出口芯片製

造技術的新限制，並正在與歐洲和亞洲盟友進行協商。半導體芯片股繼續走強，艾為電子

（滬：６８８７９８）飆升１２﹒８％，博通集成（滬：６０３０６８）漲停。



＊人口將進入負增長，Ａ場母嬰概大幅走低＊



中國進入人口負增長的時代，Ａ場母嬰概大幅走低，孩子王（深：３０１０７８）插

６﹒４％，實豐文化（深：００２８６２）挫５﹒７％，愛嬰室（滬：６０３２１４）跌

４﹒８％，金發拉比（深：００２７６２）升３﹒９％，美吉姆（深：００２６２１）跌

３﹒６％，康芝藥業（深：３０００８６）跌２﹒８％。

至於豬肉股繼續回落，牧原股份（深：００２７１４）跌１﹒３％，溫氏股份

（深：３００４９８）跌２﹒５％，雙匯發展（深：０００８９５）跌１﹒７％，新希望

（深：０００８７６）跌１﹒２％，順鑫農業（深：０００８６０）２﹒２％，立華股份

（深：３００７６１）跌０﹒２％，益生股份（深：００２４５８）跌２﹒９％，正邦科技

（深：００２１５７）跌１﹒９％。（ｃａ）

