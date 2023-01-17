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AH股新聞

17/01/2023 11:38

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒２５％，去年全年ＧＤＰ僅增３％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局今早公布２０２２年經濟成績單，２０２２年第四
季ＧＤＰ增長２﹒９％，大勝市場預期的增１﹒８％，全年增３％，低於當局設定的全年ＧＤＰ
增長５﹒５％左右的目標。但１２月多項數據遠勝預期，其中規模以上工業增加值同比增長
１﹒３％，社會消費品零售總額按年跌幅顯著收窄至１﹒８％。全年全國固定資產投資增長
５﹒１％，增速較１－１１月放緩０﹒２個百分點，為年內最低，但仍好於市場預期的增５％。
　　中國去年全年ＧＤＰ「保５」失敗，加上人口自１９６２年以來（即近６１年來）首次出現
負增長，滬深股市半日先高後低，滬綜指開市升０﹒０６％，之後反復向下，半日跌０﹒２５％
，報３２１９﹒６８點。深成指同樣高開，半日仍升０﹒０６％，創業板指數則升０﹒１９％。
各板塊個別發展，石油、房地產、水泥、鋼鐵、化工、電力、有色金屬股靠穩；金融、煤炭、食
品股偏軟。
　　交投再次轉為淡靜，兩市半日成交４４５８億元（人民幣．下同），較上交易日（１６日）
同時段成交少兩成三。
　　人民銀行今日開展２０５０億元７天期逆回購操作，３０１０億元１４天期逆回購操作，中
標利率分別２％、２﹒１５％，均與此前持平。今日有２０億元逆回購到期，單日淨投放
５０４０億元，創２０１９年１月以來的４年新高。今日到期的７０００億元一年期中期借貸便
利（ＭＬＦ），人行昨日已超額續作７７９０億元，利率持穩於２﹒７５％，政策利率沒有調整

　
＊外資連續十日淨流入，券商股逆市走強＊
　
　　外資半日流入逾４８億元，暫時是連續十日淨流入。券商股持續走強，紅塔證券
（滬：６０１２３６）升２﹒４％，長江證券（深：０００７８３）、浙商證券
（滬：６０１８７８）升１﹒１％，東方證券（滬：６００９５８）揚升１﹒４％，東吳證券
（滬：６０１５５５）升０﹒６％。
　　荷蘭首相呂特周二訪問美國之前，荷蘭貿易大臣Ｌｉｅｓｊｅ　
Ｓｃｈｒｅｉｎｅｍａｃｈｅｒ上周日（１５日）表示，不會倉促接受美國對向中國出口芯片製
造技術的新限制，並正在與歐洲和亞洲盟友進行協商。半導體芯片股繼續走強，艾為電子
（滬：６８８７９８）飆升１２﹒８％，博通集成（滬：６０３０６８）漲停。
　
＊人口將進入負增長，Ａ場母嬰概大幅走低＊
　
　　中國進入人口負增長的時代，Ａ場母嬰概大幅走低，孩子王（深：３０１０７８）插
６﹒４％，實豐文化（深：００２８６２）挫５﹒７％，愛嬰室（滬：６０３２１４）跌
４﹒８％，金發拉比（深：００２７６２）升３﹒９％，美吉姆（深：００２６２１）跌
３﹒６％，康芝藥業（深：３０００８６）跌２﹒８％。
　　至於豬肉股繼續回落，牧原股份（深：００２７１４）跌１﹒３％，溫氏股份
（深：３００４９８）跌２﹒５％，雙匯發展（深：０００８９５）跌１﹒７％，新希望
（深：０００８７６）跌１﹒２％，順鑫農業（深：０００８６０）２﹒２％，立華股份
（深：３００７６１）跌０﹒２％，益生股份（深：００２４５８）跌２﹒９％，正邦科技
（深：００２１５７）跌１﹒９％。（ｃａ）

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