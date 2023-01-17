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AH股新聞

17/01/2023 15:05

《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒１％，中國人口６１年來首現負增長

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局今早公布２０２２年經濟成績單，２０２２年第四
季ＧＤＰ增長２﹒９％，大勝市場預期的增１﹒８％，全年增３％，低於２０２２年初政府工作
報告中設定的全年「５﹒５％左右」的增長目標。不過１２月的工業、投資、消費表現均超出預
期，這意味著中國經濟在１２月或已觸底；隨著大多數城市新冠感染高峰已過，房地產亦得到政
策強力支持，預計未來一段時間消費和投資將進一步好轉。但值得警惕的是，中國人口紅利正在
迅速消退，２０２２年末全國人口比上年末減少８５萬人，是中國人口自１９６２年以來（即近
６１年來）首次出現負增長。分析指，這意味著其無法再依靠人口紅利作為經濟增長的結構性推
動力，未來增長將更多依賴生產率的提高。
　　滬深股市全日表現偏軟，滬綜指開市升０﹒０６％，之後反復向下，收市跌０﹒１％，報
３２２４﹒２４點。深成指升０﹒１３％，創業板指數則升０﹒２４％。個股跌多漲少，兩市超
２８００股飄綠，半導體、券商股持續活躍；金融、煤炭、食品股偏軟。
　　交投再轉為淡靜，兩市全日成交７０７２億元（人民幣．下同），按日少近兩成三。不過外
資持續流入，今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）再流入９２﹒８８億元，為連續十日淨流
入，１月以來１１個交易日陸股通累計淨流入８９１億元，接近２０２２全年淨流入額。
　　分析師表示，目前中國多角度推進經濟回暖，多重利好政策釋放；再加上中國經濟基本面相
對優勢逐步顯現，海外資金預計仍將以流入為主。預計本周短暫回調後，春節後股市或將重新回
歸上行。　
　　
＊出生率下降，三胎概念股齊挫＊
　
　　中國人口負增長比預期來的更早些。一直以來擁有人口紅利的中國正面臨未富先老、中長期
經濟放緩的現實問題。穆迪最新表示，從中長期來看，由於人口老齡化、生產率下降等結構性因
素，中國經濟增長速度可能會放緩。中國經濟長時間放緩將對除亞太以外的其他新興市場也產生
影響。
　　三胎概念股走低，洪興股份（深：００１２０９）跌停，孩子王（深：３０１０７８）跌
７﹒９％，戴維醫療（深：３００３１４）跌７﹒６％，美吉姆（深：００２６２１）跌
６﹒８％，愛嬰室（滬：６０３２１４）跌４﹒３％。
　　去年房地產開發投資同比下降１０％，為自１９９９年有該項數據以來首現年度負增長；商
品房銷售面積和銷售額同比均創有記錄以來最大年度跌幅。地產股普遍走低，廣匯物流
（滬：６００６０３）跌５﹒１％，皇庭國際（深：００００５６）、空港股份
（滬：６００４６３）、魯商發展（滬：６００２２３）、格力地產（滬：６００１８５）跌逾
３％，京能置業（滬：６００７９１）跌２﹒５％，我愛我家（深：０００５６０）跌２﹒２％

　
＊消費股回調，白酒股跌幅居前＊
　
　　開年後持續上揚的白酒股有所回調，今世緣（滬：６０３３６９）跌３﹒４％，金徽酒
（滬：６０３９１９）跌３﹒３％，口子窖（滬：６０３５８９）、金種子酒
（滬：６００１９９）、順鑫農業（深：０００８６０）跌約３％，舍得酒業
（滬：６００７０２）跌２﹒６％，酒鬼酒（深：０００７９９）跌２﹒４％，老白干酒
（滬：６００５５９）跌２﹒２％。
　　至於荷蘭首相呂特周二訪問美國之前，荷蘭貿易大臣Ｌｉｅｓｊｅ　
Ｓｃｈｒｅｉｎｅｍａｃｈｅｒ周日（１５日）表示，不會倉促接受美國對向中國出口芯片製造
技術的新限制，並正在與歐洲和亞洲盟友進行協商。半導體板塊逆市勁揚，艾為電子
（滬：６８８７９８）飆升１２﹒３％，博通集成（滬：６０３０６８）升一成漲停。（ｃａ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　４１３７﹒２４　　－０﹒０２　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３２２４﹒２４　　－０﹒１０　　　　３０２６﹒００　　
　　深證綜合指數　　２０９４﹒２６　　－０﹒０３　　　　４０４５﹒００　　
　　上證Ｂ股指數　　　２９２﹒６８　　＋０﹒３３　　　　　１﹒０９　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１９８﹒１９　　＋０﹒３２　　　　　０﹒５１　　　　
　　上證１８０指數　８７２７﹒８２　　－０﹒１５　　　　　　　　　　　　　
　　上證３８０指數　５８３１﹒６４　　＋０﹒２２　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１１８００﹒５５　＋０﹒１３　　　　　　　　　　　　　
　　中小創新指數　　２３２５﹒３６　　－０﹒１１　　　　　　　　　　　　　
　　深圳創業板指數　２５４５﹒５５　　＋０﹒２４　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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