《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局今早公布２０２２年經濟成績單，２０２２年第四

季ＧＤＰ增長２﹒９％，大勝市場預期的增１﹒８％，全年增３％，低於２０２２年初政府工作

報告中設定的全年「５﹒５％左右」的增長目標。不過１２月的工業、投資、消費表現均超出預

期，這意味著中國經濟在１２月或已觸底；隨著大多數城市新冠感染高峰已過，房地產亦得到政

策強力支持，預計未來一段時間消費和投資將進一步好轉。但值得警惕的是，中國人口紅利正在

迅速消退，２０２２年末全國人口比上年末減少８５萬人，是中國人口自１９６２年以來（即近

６１年來）首次出現負增長。分析指，這意味著其無法再依靠人口紅利作為經濟增長的結構性推

動力，未來增長將更多依賴生產率的提高。

滬深股市全日表現偏軟，滬綜指開市升０﹒０６％，之後反復向下，收市跌０﹒１％，報

３２２４﹒２４點。深成指升０﹒１３％，創業板指數則升０﹒２４％。個股跌多漲少，兩市超

２８００股飄綠，半導體、券商股持續活躍；金融、煤炭、食品股偏軟。

交投再轉為淡靜，兩市全日成交７０７２億元（人民幣．下同），按日少近兩成三。不過外

資持續流入，今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）再流入９２﹒８８億元，為連續十日淨流

入，１月以來１１個交易日陸股通累計淨流入８９１億元，接近２０２２全年淨流入額。

分析師表示，目前中國多角度推進經濟回暖，多重利好政策釋放；再加上中國經濟基本面相

對優勢逐步顯現，海外資金預計仍將以流入為主。預計本周短暫回調後，春節後股市或將重新回

歸上行。



＊出生率下降，三胎概念股齊挫＊



中國人口負增長比預期來的更早些。一直以來擁有人口紅利的中國正面臨未富先老、中長期

經濟放緩的現實問題。穆迪最新表示，從中長期來看，由於人口老齡化、生產率下降等結構性因

素，中國經濟增長速度可能會放緩。中國經濟長時間放緩將對除亞太以外的其他新興市場也產生

影響。

三胎概念股走低，洪興股份（深：００１２０９）跌停，孩子王（深：３０１０７８）跌

７﹒９％，戴維醫療（深：３００３１４）跌７﹒６％，美吉姆（深：００２６２１）跌

６﹒８％，愛嬰室（滬：６０３２１４）跌４﹒３％。

去年房地產開發投資同比下降１０％，為自１９９９年有該項數據以來首現年度負增長；商

品房銷售面積和銷售額同比均創有記錄以來最大年度跌幅。地產股普遍走低，廣匯物流

（滬：６００６０３）跌５﹒１％，皇庭國際（深：００００５６）、空港股份

（滬：６００４６３）、魯商發展（滬：６００２２３）、格力地產（滬：６００１８５）跌逾

３％，京能置業（滬：６００７９１）跌２﹒５％，我愛我家（深：０００５６０）跌２﹒２％

。



＊消費股回調，白酒股跌幅居前＊



開年後持續上揚的白酒股有所回調，今世緣（滬：６０３３６９）跌３﹒４％，金徽酒

（滬：６０３９１９）跌３﹒３％，口子窖（滬：６０３５８９）、金種子酒

（滬：６００１９９）、順鑫農業（深：０００８６０）跌約３％，舍得酒業

（滬：６００７０２）跌２﹒６％，酒鬼酒（深：０００７９９）跌２﹒４％，老白干酒

（滬：６００５５９）跌２﹒２％。

至於荷蘭首相呂特周二訪問美國之前，荷蘭貿易大臣Ｌｉｅｓｊｅ

Ｓｃｈｒｅｉｎｅｍａｃｈｅｒ周日（１５日）表示，不會倉促接受美國對向中國出口芯片製造

技術的新限制，並正在與歐洲和亞洲盟友進行協商。半導體板塊逆市勁揚，艾為電子

（滬：６８８７９８）飆升１２﹒３％，博通集成（滬：６０３０６８）升一成漲停。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１３７﹒２４ －０﹒０２

上證綜合指數 ３２２４﹒２４ －０﹒１０ ３０２６﹒００

深證綜合指數 ２０９４﹒２６ －０﹒０３ ４０４５﹒００

上證Ｂ股指數 ２９２﹒６８ ＋０﹒３３ １﹒０９

深證Ｂ股指數 １１９８﹒１９ ＋０﹒３２ ０﹒５１

上證１８０指數 ８７２７﹒８２ －０﹒１５

上證３８０指數 ５８３１﹒６４ ＋０﹒２２

深證成份指數 １１８００﹒５５ ＋０﹒１３

中小創新指數 ２３２５﹒３６ －０﹒１１

深圳創業板指數 ２５４５﹒５５ ＋０﹒２４

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