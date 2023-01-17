《經濟通通訊社１７日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒３３％，報８７１１﹒８２點，上

證３８０指數半日升０﹒１４％，報５８２６﹒８４點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４９２﹒２８億元，用２７﹒７２

億元或５﹒３％。

荷蘭首相呂特周二訪問美國之前，荷蘭貿易大臣Ｌｉｅｓｊｅ

Ｓｃｈｒｅｉｎｅｍａｃｈｅｒ周日（１５日）表示，不會倉促接受美國對向中國出口芯片製造

技術的新限制，並正在與歐洲和亞洲盟友進行協商。半導體芯片股繼續走強，艾為電子

（滬：６８８７９８）飆升１２﹒８％，博通集成（滬：６０３０６８）漲停。

中國國家鐵路集團公布，１月１６日，全國鐵路發送旅客８３０萬人次。疫情防控進入新階

段後的首個春運，或將迎來多年未見的高峰客流。公路鐵路運輸板塊拉升，重慶路橋

（滬：６００１０６）升１﹒４％，江西長運（滬：６００５６１）升０﹒６％，中原高速

（滬：６０００２０）揚０﹒７％。

外資連日大幅流入帶動交投熾熱，滬深兩市昨日（１６日）成交按日大增三成。券商股持續

走強，東方證券（滬：６００９５８）揚１﹒４％，紅塔證券（滬：６０１２３６）升２﹒４％

，東吳證券（滬：６０１５５５）升０﹒６％，浙商證券（滬：６０１８７８）彈１﹒１％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

