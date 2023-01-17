《經濟通通訊社１７日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒３３％，報８７１１﹒８２點，上
證３８０指數半日升０﹒１４％，報５８２６﹒８４點。
半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４９２﹒２８億元，用２７﹒７２
億元或５﹒３％。
荷蘭首相呂特周二訪問美國之前，荷蘭貿易大臣Ｌｉｅｓｊｅ
Ｓｃｈｒｅｉｎｅｍａｃｈｅｒ周日（１５日）表示，不會倉促接受美國對向中國出口芯片製造
技術的新限制，並正在與歐洲和亞洲盟友進行協商。半導體芯片股繼續走強，艾為電子
（滬：６８８７９８）飆升１２﹒８％，博通集成（滬：６０３０６８）漲停。
中國國家鐵路集團公布，１月１６日，全國鐵路發送旅客８３０萬人次。疫情防控進入新階
段後的首個春運，或將迎來多年未見的高峰客流。公路鐵路運輸板塊拉升，重慶路橋
（滬：６００１０６）升１﹒４％，江西長運（滬：６００５６１）升０﹒６％，中原高速
（滬：６０００２０）揚０﹒７％。
外資連日大幅流入帶動交投熾熱，滬深兩市昨日（１６日）成交按日大增三成。券商股持續
走強，東方證券（滬：６００９５８）揚１﹒４％，紅塔證券（滬：６０１２３６）升２﹒４％
，東吳證券（滬：６０１５５５）升０﹒６％，浙商證券（滬：６０１８７８）彈１﹒１％。
滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）
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