《經濟通通訊社１７日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒１５％，報８７２７﹒８２點，

上證３８０指數收升０﹒２２％，報５８３１﹒６４點。

保險股大幅下挫，中國人壽（滬：６０１６２８）挫３﹒６％，中國平安

（滬：６０１３１８）跌１﹒１％，中國人保（滬：６０１３１９）跌１﹒１％，中國太保

（滬：６０１６０１）跌１﹒４％，新華保險（滬：６０１３３６）跌０﹒９％。

荷蘭首相呂特周二訪問美國之前，荷蘭貿易大臣Ｌｉｅｓｊｅ

Ｓｃｈｒｅｉｎｅｍａｃｈｅｒ周日（１５日）表示，不會倉促接受美國對向中國出口芯片製造

技術的新限制，並正在與歐洲和亞洲盟友進行協商。半導體芯片股繼續走強，艾為電子

（滬：６８８７９８）飆升１２﹒３％，博通集成（滬：６０３０６８）升一成漲停。

中國國家鐵路集團公布，１月１６日，全國鐵路發送旅客８３０萬人次。疫情防控進入新階

段後的首個春運，或將迎來多年未見的高峰客流。公路鐵路運輸板塊拉升，重慶路橋

（滬：６００１０６）升１﹒４％，江西長運（滬：６００５６１）升０﹒４％，中原高速

（滬：６０００２０）揚０﹒７％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

