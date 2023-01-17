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AH股新聞

17/01/2023 15:13

《滬股通》上證１８０收跌０﹒１５％，上證３８０升０﹒２２％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒１５％，報８７２７﹒８２點，
上證３８０指數收升０﹒２２％，報５８３１﹒６４點。
　　保險股大幅下挫，中國人壽（滬：６０１６２８）挫３﹒６％，中國平安
（滬：６０１３１８）跌１﹒１％，中國人保（滬：６０１３１９）跌１﹒１％，中國太保
（滬：６０１６０１）跌１﹒４％，新華保險（滬：６０１３３６）跌０﹒９％。
　　荷蘭首相呂特周二訪問美國之前，荷蘭貿易大臣Ｌｉｅｓｊｅ　
Ｓｃｈｒｅｉｎｅｍａｃｈｅｒ周日（１５日）表示，不會倉促接受美國對向中國出口芯片製造
技術的新限制，並正在與歐洲和亞洲盟友進行協商。半導體芯片股繼續走強，艾為電子
（滬：６８８７９８）飆升１２﹒３％，博通集成（滬：６０３０６８）升一成漲停。
　　中國國家鐵路集團公布，１月１６日，全國鐵路發送旅客８３０萬人次。疫情防控進入新階
段後的首個春運，或將迎來多年未見的高峰客流。公路鐵路運輸板塊拉升，重慶路橋
（滬：６００１０６）升１﹒４％，江西長運（滬：６００５６１）升０﹒４％，中原高速
（滬：６０００２０）揚０﹒７％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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