《經濟通通訊社１７日專訊》深證成指半日升０﹒０６％，報１１７９２﹒４２點，深證中

小創新指數半日跌０﹒０４％，報２３２７﹒０５點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４９８﹒３２億元，用２１﹒６８

億元或４﹒２％。

國家統計局今日公布統計數據顯示２０２２年末比上年末減少８５萬人。人口自然增長率為

－０﹒６ ，是中國人口自１９６２年以來，即近６１年來首次出現負增長。母嬰概大幅走低，

孩子王（深：３０１０７８）插６﹒４％，實豐文化（深：００２８６２）挫５﹒７成，美吉姆

（深：００２６２１）跌３﹒６％。

據《彭博》引述消息人士報道，人民銀行和中國最大的不良資產管理公司（ＡＭＣ）中國華

融 及另外一間ＡＭＣ中國信達計劃在第一季向優質的內房企業提供高達１６００億元的再融資

支持。惟地產股普遍走低，萬科Ａ（深：０００００２）跌０﹒１％。

豬肉股回落，牧原股份（深：００２７１４）跌１﹒３％，溫氏股份（深：３００４９８）

跌２﹒５％，雙匯發展（深：０００８９５）跌１﹒７％，新希望（深：０００８７６）跌

１﹒２％，順鑫農業（深：０００８６０）２﹒２％，立華股份（深：３００７６１）跌

０﹒２％，益生股份（深：００２４５８）跌２﹒９％，正邦科技（深：００２１５７）跌

１﹒９％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

