《經濟通通訊社１７日專訊》深證成指半日升０﹒０６％，報１１７９２﹒４２點，深證中
小創新指數半日跌０﹒０４％，報２３２７﹒０５點。
半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４９８﹒３２億元，用２１﹒６８
億元或４﹒２％。
國家統計局今日公布統計數據顯示２０２２年末比上年末減少８５萬人。人口自然增長率為
－０﹒６ ，是中國人口自１９６２年以來，即近６１年來首次出現負增長。母嬰概大幅走低，
孩子王（深：３０１０７８）插６﹒４％，實豐文化（深：００２８６２）挫５﹒７成，美吉姆
（深：００２６２１）跌３﹒６％。
據《彭博》引述消息人士報道，人民銀行和中國最大的不良資產管理公司（ＡＭＣ）中國華
融 及另外一間ＡＭＣ中國信達計劃在第一季向優質的內房企業提供高達１６００億元的再融資
支持。惟地產股普遍走低，萬科Ａ（深：０００００２）跌０﹒１％。
豬肉股回落，牧原股份（深：００２７１４）跌１﹒３％，溫氏股份（深：３００４９８）
跌２﹒５％，雙匯發展（深：０００８９５）跌１﹒７％，新希望（深：０００８７６）跌
１﹒２％，順鑫農業（深：０００８６０）２﹒２％，立華股份（深：３００７６１）跌
０﹒２％，益生股份（深：００２４５８）跌２﹒９％，正邦科技（深：００２１５７）跌
１﹒９％。
深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇