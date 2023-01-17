《經濟通通訊社１７日專訊》深證成指今日收升０﹒１３％，報１１８００﹒５５點，深證

中小創新指數收跌０﹒１１％，報２３２５﹒３６點。

旅遊股午後走強，西安旅遊（深：０００６１０）漲停，眾信旅遊（深：００２７０７）升

１﹒４％，雲南旅遊（深：００２０５９）升３﹒５％，嶺南控股（深：０００５２４）升

１﹒５％，麗江股份（深：００２０３３）升１﹒７％，西域旅遊（深：３００８５９）升

１﹒６％，桂林旅遊（深：０００９７８）升２﹒４％。

國家統計局今日公布統計數據顯示２０２２年末比上年末減少８５萬人。人口自然增長率為

－０﹒６ ，是中國人口自１９６２年以來，即近６１年來首次出現負增長。母嬰概大幅走低，

孩子王（深：３０１０７８）插７﹒９％，實豐文化（深：００２８６２）挫４﹒４％，美吉姆

（深：００２６２１）跌６﹒８％。

據《彭博》引述消息人士報道，人民銀行和中國最大的不良資產管理公司（ＡＭＣ）中國華

融 及另外一間ＡＭＣ中國信達計劃在第一季向優質的內房企業提供高達１６００億元的再融資

支持。惟地產股普遍走低，招商蛇口（深：００１９７９）跌０﹒６％，招商積余

（深：００１９１４）跌０﹒４％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

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