《經濟通通訊社１７日專訊》疫情防控進入新階段後的首個春運，或將迎來多年未見的高峰

客流。公路鐵路運輸板塊拉升，山西路橋（深：０００７５５）、湖南投資

（深：０００５４８）漲停，富臨運業（深：００２３５７）升４﹒３％，重慶路橋

（滬：６００１０６）升３﹒１％，三峽旅遊（深：００２６２７）彈１﹒６％，江西長運

（滬：６００５６１）升１﹒１％，中原高速（滬：６０００２０）揚逾１％，四川成渝

（滬：６０１１０７）升０﹒８％。

今日是春運啟動的第十一天，中國國家鐵路集團公布，１月１６日，全國鐵路發送旅客

８３０萬人次；１月１７日，全國鐵路預計發送旅客８４０萬人次，開行旅客列車１００５０列

。２０２３年春運自１月７日至２月１５日，為期４０天。國鐵集團客運部負責人介紹，今年春

運是中央優化調整防疫政策後的首個春運，學生流、務工流、探親流、旅游流等基本出行需求保

持一定規模，鐵路客流呈現回暖趨勢，總體上比較平穩。

鐵路上海站預計當日發送旅客３９萬人。進入春運以來，鐵路上海站客流上升明顯。數據顯

示，１月７日至１６日春運前十日，鐵路上海站共發送旅客２８０萬人，同比上升３７﹒７％。

隨著春節臨近，鐵路上海站客流還會進一步增長，預計客流高峰日出現在１月１９日，當日發送

旅客將達到４７﹒５萬人。（ｊｔ）

