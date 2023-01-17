《經濟通通訊社１７日專訊》民生銀行研究院研究員溫彬、王靜文點評經濟數據指，從近期

高頻數據來看，疫情流行的高峰期已經過去，大中城市的地鐵客運量、擁堵指數已經明顯恢復，

線下消費重現煙火氣，１月以來房地產市場成交量降幅也在收窄，經濟大概率已經見底。隨著疫

情高峰逐漸度過、政策效應持續釋放、市場信心逐漸提升，經濟復甦的基礎將會進一步夯實，預

計２０２３年經濟增速有望達到５﹒５％左右。

與此同時，２０２３年消費場景修復、居民收入恢復性增長以及新的穩消費政策出台，將會

帶動消費增速企穩反彈，不過，疫情造成的「疤痕效應」、居民部門槓桿率上升空間有限以及老

齡化加劇等因素，將會限制消費反彈幅度。預計社會消費品零售全年增速約為９％左右。

凱投宏觀亦指，２０２２年１２月好於預期的數據顯示，即便面對重新開放後的感染高峰，

中國經濟顯示出驚人的彈性，更多及時的數據表明２０２３年初經濟將出現強勁回升。最近幾周

該機構的流動性跟蹤指標已升至疫情大流行前的水平，也有跡象表明本月房地產銷售情況已開始

復甦，這可能在今年晚些時候轉化為建築業活動的回升。（ｗｌ）

