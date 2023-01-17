《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局公布，２０２２年末全國人口（包括３１個省、自

治區、直轄市和現役軍人的人口，不包括居住在３１個省、自治區、直轄市的港澳台居民和外籍

人員）１４１１７５萬人，比上年末減少８５萬人。全年出生人口９５６萬人，人口出生率為

６﹒７７ ；死亡人口１０４１萬人，人口死亡率為７﹒３７ ；人口自然增長率為負０﹒６０

。

從性別構成看，男性人口７２２０６萬人，女性人口６８９６９萬人，總人口性別比為

１０４﹒６９（以女性為１００）。從年齡構成看，１６－５９歲的勞動年齡人口８７５５６萬

人，佔全國人口的比重為６２﹒０％；６０歲及以上人口２８００４萬人，佔全國人口的

１９﹒８％，其中６５歲及以上人口２０９７８萬人，佔全國人口的１４﹒９％。

從城鄉構成看，城鎮常住人口９２０７１萬人，比上年末增加６４６萬人；鄉村常住人口

４９１０４萬人，減少７３１萬人；城鎮人口佔全國人口比重（城鎮化率）為６５﹒２２％，比

上年末提高０﹒５個百分點。（ｗｌ）

