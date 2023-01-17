【ＦＯＣＵＳ】３％ ＶＳ「５﹒５％左右」－－前者是中國２０２２年實際ＧＤＰ增速，

錄１９７６年毛澤東去世以來第二低（僅高於２０２０年）；後者是去年３月全國兩會設定的增

長目標，亦是１９９１年以來最低。但此「黎明前的黑暗」並不足為懼，真正驚嚇的，是一甲子

以來首現負增長的人口數據，以及恐隨之而來的一系列養老金、政府債、房地產、生產率等連鎖

反應。



＊１２月藥品銷售高均值６２％＊



內地「動態清零」上月初極限反轉，全國多地掀起感染「陽」嘯，但國家統計局周二（１７

日）揭盅的１２月數據，卻頗有亮點。

最驚喜當屬跌勢放緩的社會消費品零售，上月按年－１﹒８％（預期：－８﹒６％），跌幅

較１１月收窄４﹒１個百分點；除汽車外的零售額３﹒５４萬億人幣，更是２０２２年全年第二

高。何解？看看較首１１月均值分別飆升６２％的「中西藥品類」零售額（８５８億元）、大升

２４％的「糧油食品類」零售額（１８９４億元），玄機不言自明。

工業生產及基建投資同樣「疫下當自強」，１２月工業增加值按年升１﹒３％（預期

：０﹒２％），出口交貨值錄三個月最高；首１２月基建投資加速至９﹒４％，整體固定資產投

資增５﹒１％（預期：５％）。



＊房地產冰封拖累上下游＊



若論拖累２０２２年增速的最差經濟部門，則非房地產莫屬。除了全年開發投資及住宅銷售

面積分別跌１０％、２６﹒８％，衡量地產商信心的土地成交價款，跌穿萬億關口錄９１６６億

元，按年縮水４８％；評估市場復甦潛力的住宅新開工面積，亦按年急跌近４０％。

連帶上游的水泥、鋼材產量，下游的家具、電器音像器材、建築裝潢材料零售額，全年齊難

逃負增長。

不過，國統局當天公布２０２２年芸芸數據中，最觸目驚心的還是全年人口「減少８５萬」

一項。相比１９６０年大饑荒導致的人口減少，看看本世紀以來數據，自２０００年、２０１９

年?增人口分別跌穿１０００萬、５００萬大關，疫下三年２０４萬、４８萬、－８５萬更呈斷

崖式下跌，恐預示人口負增長大勢難逆。



＊人口蝴蝶效應影響深淵＊



人口負增長疊加深度老齡化社會（６５歲以上人口佔比直逼１５％），是利是弊？所謂「人

口即是命運」，答案顯然指向弊端重重。從社會活力到全社會生產效率，從債務擴張到房地產銷

售，從醫療負擔到養老金滾存，乃至整體教育、經濟、國防政策，無不由深遠影響。

單看人社部２０２１年養老保險數據，當年城鎮職工基本養老保險參保職工數３﹒４９億，

參保離退休人員１﹒３２億，兩者比例２﹒６５：１，而２０１１年的此比例為３﹒１５：１。

換言之，隨著老齡人口增速快過勞動人口增速，收支恐面臨失衡危機。

眼見２０２２年新出生人口數跌穿１０００萬（９５６萬），照此趨勢，坊間甚至推算中國

人口２０５０年或跌至１２億以下，有學者近日甚至呼籲取消中考、縮短中小學學制，以減輕家

長負擔及提高生育意願。是否嘩眾取寵？力挽狂瀾的時間窗恐正愈來愈窄。



