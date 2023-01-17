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AH股新聞

17/01/2023 07:53

《國企紅籌》華能國電（９０２）上網電量去年跌１﹒４％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》華能國電（００９０２）（滬：６０００１１）公布，去年全
年，中國境內各運行電廠按合併報表口徑累計上網電量４２５１﹒８６億千瓦時，同比下降
１﹒４４％；每兆瓦時平均上網結算電價為５０９﹒９２元人民幣，同比上升１８﹒０４％，市
場化交易電量比例為８８﹒４％，同比增長２７個百分點。
　　該集團指，去年第四季度，中國境內各運行電廠按合併報表口徑上網電量１０５０﹒４億千
瓦時，同比下降２﹒３２％，主因內地用電量需求偏弱，發電量同比略有下降；考慮全年燃料價
格高位運行、用電量增長不及預期等，火電優化機組運行方式，安排檢修時間，火電發電量同比
下降，以及風電和光伏裝機容量持續增長，新能源發電量同比快速增長，使年累計發電量降幅收
窄。
　　該集團指，去年新增併網可控發電裝機容量為８６１４兆瓦，其中清潔能源裝機容量為
６５６４兆瓦；收購裝機容量為５４兆瓦，關停裝機容量為１３５兆瓦。截至去年１２月３１日
，可控發電裝機容量１２﹒７２萬兆瓦，其中清潔能源裝機容量為３﹒３１萬兆瓦。（ｗｈ）

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