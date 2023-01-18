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AH股新聞

18/01/2023 16:25

《滬港通》北上全日流入２９﹒４億，南下全日流入１５﹒４億

　　《經濟通通訊社１８日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４９０﹒５９億元，買盤超賣盤，流入２９﹒４１億元，佔每日額度５﹒６５％。
　　南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０４﹒６２億元，買盤超賣盤，流入
１５﹒３８億元，佔每日額度３﹒６６％。

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