《經濟通通訊社１８日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４９０﹒５９億元，買盤超賣盤，流入２９﹒４１億元，佔每日額度５﹒６５％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０４﹒６２億元，買盤超賣盤，流入
１５﹒３８億元，佔每日額度３﹒６６％。
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18/01/2023 16:25
《滬港通》北上全日流入２９﹒４億，南下全日流入１５﹒４億
《經濟通通訊社１８日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４９０﹒５９億元，買盤超賣盤，流入２９﹒４１億元，佔每日額度５﹒６５％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０４﹒６２億元，買盤超賣盤，流入
１５﹒３８億元，佔每日額度３﹒６６％。
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