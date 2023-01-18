《環富通基金頻道１８日專訊》景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭發表關於中

國最新經濟數據的觀點。他指，２０２２年底中國經濟增長因疫情發展而放緩，但放緩幅度不及

市場預期嚴重。如今發布的經濟數據好過預期，證實了２０２３年經濟增長及企業盈利可能出現

上行驚喜，超出預期，以及投資者應會繼續看好中國重新開放，將其視作２０２３年亞太區市場

最重要的推動因素。



＊零售銷售僅跌１﹒８％令人驚喜，近幾周汽車新房銷量齊漲＊



季度ＧＤＰ按年增長２﹒９％（前一季度為１﹒６％）。總體而言，２０２２年ＧＤＰ按年

增長３﹒０％（去年為２﹒７％），不及政府５﹒５％的目標。月內最大驚喜來自零售銷售行業

，相比預期的按年下跌９﹒０％，該行業於１２月僅下跌１﹒８％。這主要是受惠於汽車銷售額

及醫藥部門的表現異常強勁。１２月的數據出乎意料地穩健。顯然，市場對新冠疫情會造成重大

影響的擔憂實屬過度。如今的數據顯示，一旦此輪疫情結束，隨著原本政策永久性解除，中國經

濟無疑會在消費的帶動下迎來漸進但重大的反彈。

出行追蹤及每周商業活動等指標或可更準確地預測將於何時迎來疫情後的復甦。儘管中國主

要城市的交通擁堵指數仍遠低於疫情前水平，但１月份首周已有所改善。過去幾周，汽車及新房

銷量雙雙上漲。



＊家庭超額儲蓄可推動復甦，內地股票仍有上行空間＊



今年中國消費者將是中國經濟復甦最重要的推動因素。自２０２０年疫情以來，國內消費一

直低於趨勢，進而減慢整體經濟增長。消費帶動復甦的一個重要因素就是中國家庭的超額儲蓄。

疫情期間，家庭儲蓄持續累積，去年超額儲蓄達致約２萬億元人民幣，與此同時，自疫情以來銀

行存款增長近５０％。隨著市場情緒改善，消費者或將此部分儲蓄用於購買副消費品，同時將部

分資金投入房地產市場或國內股市等其他資產。

儘管若干中國指數已大幅上漲，但仍有上行空間，尤其是內地股票。政策制定者已出台更多

促增長舉措來支撐經濟增長，尤其是針對重要的房地產市場。此外，由於政府將穩增長作為工作

重點，可以確定眾多行業的監管行動已基本結束。（ｗａ）

