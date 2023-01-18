《經濟通通訊１８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



助力穩增長，發展資本市場成地方兩會熱詞

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近期，全國各地兩會密集召開。多地政府工作報告涉及資本市場規劃，包括設立新增上市公司目

標數量，培育壯大專精特新「小巨人」，支持基礎設施ＲＥＩＴｓ發展，發展多層次資本市場等

。



頂住壓力持續發展，經濟總量再上新台階

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國家統計局１７日公布的數據顯示，２０２２年全年國內生產總值（ＧＤＰ）１２１﹒０２萬億

元（人民幣．下同），同比增長３％。國家統計局局長康義表示，２０２２年，國民經濟頂住壓

力持續發展，經濟總量再上新台階。



國資委：推動央企資源整合，強化穩投資措施

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國資委新聞發言人彭華崗１７日在國新辦舉行的２０２２年央企經濟運行情況新聞發布會上表示

，２０２３年將謀劃新一輪深化國企改革的行動方案，積極推動多個領域資源整合，避免重復投

資和同質化競爭。





《上海證券報》



２０２２年中國經濟總量突破１２０萬億元

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國家統計局１７日發布的數據顯示，２０２２年中國經濟總量突破１２０萬億元，穩居世界第二

位。經濟增速達到３％，快於德國等主要經濟體。投資動能凸顯，城鎮新增就業量超額完成目標

。



多地列出「製造強省」任務清單

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在近日密集召開的地方兩會上，多地明確了「製造強省」的目標，並在發揮當地製造優勢、搶抓

未來發展機遇方面提出了具體思路。



國資委細化２０２３年國資央企發展路線圖

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國資委新聞發言人彭華崗１７日在國新辦新聞發布會上表示，去年中央企業累計實現營業收入

３９﹒４萬億元，同比增長８﹒３％；實現利潤總額２﹒５５萬億元、淨利潤１﹒９萬億元，同

比分別增長５﹒５％和５％。





《證券時報》



２０２２年ＧＤＰ首超１２０萬億元，增長３％

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國家統計局１７日公布的數據顯示，２０２２年國內生產總值（ＧＤＰ）１２１﹒０２萬億元，

同比增長３％，中國經濟規模再上新台階。值得一提的是，同日公布的多個經濟指標去年１２月

表現好於市場預期。



爬坡過坎顯韌性，經濟揚帆正遠航

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２０２２年，中國經濟總量躍上１２０萬億元新台階，３％的經濟增速雖不及年初目標，卻也高

於市場預期。在２０２２年諸多超預期因素衝擊下，這一成績來之不易。



上市公司衝刺兔年開門紅，訂單增長快車間趕工忙

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開足馬力忙生產，鉚足幹勁趕訂單；力爭新年一季度開門紅??記者近日走訪發現，作為實體經

濟「基本盤」的上市公司紛紛搶抓春節前「黃金生產期」，開足馬力搶進度、趕訂單、忙生產。

（ｌｃ）

