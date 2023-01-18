

《神州經脈》滬深股市春節前表現呆滯，滬綜指開市升０﹒０１％，之後一直好淡爭持，收

市無升跌，報３２２４﹒４１點。深成指升０﹒０９％，創業板指數則軟０﹒０６％。個股漲多

跌少，兩市超３０００股飄紅，大金融板塊繼續活躍，遊戲股勁揚；旅遊、食品、零售等消費股

走低。

交投再轉為淡靜，兩市全日成交６３５８億元（人民幣．下同），按日少一成，是今年以來

最少。不過外資持續流入，今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）再流入４７﹒３５億元，為

連續１１日淨流入，１月以來１２個交易日陸股通累計淨流入逾９３８億元，已超２０２２年全

年淨買入總額９００﹒２０億元，同時也超過２０１４年、２０１５年、２０１６年的全年淨買

入總額。

人行上海總部公布的數據顯示，截至２０２２年１２月末，境外機構持有銀行間市場債券

３﹒３９萬億元，當月外資增持中國銀行間債市人民幣債券約６００億元，終結１０個月連減勢

頭。以２０２２年全年計，據《路透》測算，境外機構減持中國銀行間債市人民幣債券約

６１００億元。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家外匯局表示，２０２２年，面對複雜嚴峻的國際形勢，人民幣匯率雙向浮動、彈性增

強，在合理均衡水平上保持基本穩定。中國跨境資金流動全年總體均衡，據統計，２０２２年

１２月，境外投資者淨增持境內債券和股票分別為７３億和８４億美元。從最新的市場數據看，

近期外資參與境內證券市場保持活躍，２０２３年１月上半月淨買入境內股票、債券合計約

１２６億美元。同時，人民幣在跨境使用中的佔比不斷提升，有助於降低跨境交易的貨幣錯配風

險。２０２２年，人民幣收支在中國跨境收支中的佔比接近５０％，較２０１６年提升２０多個

百分點。外匯局稱，２０２３年中國跨境資金流動主要影響渠道有望更趨平穩。在中國經濟增速

企穩回升、人民幣資產吸引力增強，以及人民幣資產避險屬性凸顯等因素支撐下，外資將繼續穩

步投資中國證券市場。數據顯示，按美元計值，２０２２年１－１２月，銀行累計結匯

２５７０９億美元，累計售匯２４６３５億美元，結售匯順差１０７４億美元。２０２２年結匯

率（即客戶向銀行賣出外匯與客戶涉外外匯收入之比）為６７％，較２０２１年提升１個百分點

。



２﹒ 國家新聞出版署發布２０２３年１月國產網絡遊戲審批信息，共８８款遊戲獲批，審批日

期為１月１７日。今次獲批遊戲版號包括騰訊《元夢之星》、網易《超凡先鋒》、心動公司的《

火炬之光：無限》、祖龍旗下的《以閃亮之名》、米哈遊的《崩壞：星穹鐵道》、完美世界的《

天龍八部２：飛龍戰天》、中青寶的《四季之春》、愷英網絡的《龍神八部之西行紀》等。值得

重點關注的是，在版署同日公布的２０２３年遊戲審批變更信息中，網易旗下ＭＭＯＲＰＧ《逆

水寒》增報移動端版本，這意味著其重點產品《逆水寒手游》亦正式獲批。此外，針對暴雪否決

暴雪方面提出的順延國服遊戲協議六個月的提議，網易官方正式對暴雪的聲明做出回應，表示由

於同期暴雪與其他公司的談判全部是基於三年的合同期。考慮到合作的不對等、不公平和其他附

帶條件，因此最終雙方未能達成一致。網易強調，暴雪的相關提議，包括上述提及的聲明，是蠻

橫的、不得體的且不符合商業邏輯。



３﹒ 瑞士達沃斯世界經濟論壇相隔三年再次恢復實體會議，國務院副總理劉鶴在論壇年會上表

示，有人說「中國要搞計劃經濟」，這是根本不可能的。他又強調，房地產業是中國國民經濟的

支柱產業，巨大的需求潛力將為房地產業發展提供有力支撐。劉鶴表示，２０２３年中國經濟將

實現整體好轉，增速達到正常水準；預計今年進口會明顯增加，企業會加大投資力度，居民消費

會回歸常態。在提及堅持市場經濟改革方向時，劉鶴特別提到有人說「中國要搞計劃經濟」，他

表示「這是根本不可能的」。他強調要堅定不移深化國有企業改革、毫不動搖支持民營經濟健康

發展壯大，促進公平競爭、反對壟斷時，還提到了保護產權和弘揚企業家精神，並稱企業家是未

來中國財富創造最重要的要素。在談到房地產是否會給中國造成金融風險的問題，劉鶴介紹了中

國近年化解金融風險的做法，並相當重視房地產業當下的短期風險。但他強調，房地產仍是中國

的國民經濟支柱產業；中國較快的城市化發展還會提供有效需求。



４﹒ 國家發改委今日召開例行發布會，發改委國民經濟綜合司司長袁達表示，存量政策和增量

政策共同發力，有信心有能力有條件推動中國經濟持續回升和整體好轉。他並強調，今年經濟發

展形勢依然複雜，外部環境動盪不安，三重壓力仍然較大。展望今年，隨著各地疫情高峰過去，

生活中的煙火氣正在迅速回歸，生產秩序正在逐步恢復，近期交通運輸、文化旅遊、餐飲住宿等

領域快速回暖，國內外各方面對中國經濟發展信心明顯增強。從各地兩會情況看，３１個省區市

中，有２９個將今年經濟增長預期目標定為５％左右甚至更高。發改委政策研究室主任金賢東表

示，２０２３年，發改委將會同有關方面，進一步加力支持新型基礎設施建設，引導支持社會資

本加大相關領域投入。發改委披露，２０２２年共審核批準固定資產投資項目１０９個，總投資

１﹒４８萬億元人民幣。其中，審批７９個，核準３０個，主要集中在交通、能源、水利、信息

化等行業。



５﹒ 國務院總理李克強昨日到國家電網公司考察，視頻慰問基層幹部職工。李克強表示，要進

一步統籌抓好能源和其他重要商品保供穩價，繼續努力推動經濟合理增長、穩定物價水平。隨著

經濟增速回升，要保持能源供應相應增長，加強區域電力調劑和各類電源協同調度，著力提升頂

峰保供能力，保障經濟社會發展用電需求。同時，要深化能源領域市場化改革，強化能源科技創

新，不斷提升能源供應保障能力，加強國際能源合作。各地區各部門要深入落實穩經濟一攬子政

策和接續措施，提振市場預期和信心，著力穩增長穩就業穩物價，努力實現今年經濟運行好的開

局。此外，能源局發布２０２２年全社會用電量等數據。２０２２年，全社會用電量８６３７２

億千瓦時，同比增長３﹒６％。分產業看，第一產業用電量１１４６億千瓦時，同比增長

１０﹒４％；第二產業用電量５７００１億千瓦時，同比增長１﹒２％；第三產業用電量

１４８５９億千瓦時，同比增長４﹒４％；城鄉居民生活用電量１３３６６億千瓦時，同比增長

１３﹒８％。



６﹒ 商務部今日公布，２０２２年全國實際使用外資（ＦＤＩ）金額１２３２６﹒８億元，按

可比口徑同比增長６﹒３％；折合１８９１﹒３億美元，增長８％。期內，製造業實際使用外資

３２３７億元，同比增長４６﹒１％，佔全國２６﹒３％，較２０２１年提升７﹒８個百分點。

２０２２年，中部、西部地區實際使用外資分別增長２１﹒９％和１４﹒１％，高於全國平均水

平１５﹒６和７﹒８個百分點。此外，投資增幅較大的來源地有南韓、德國、英國等，分別增長

６４﹒２％、５２﹒９％和４０﹒７％。２０２２年前１１月，中國ＦＤＩ金額為

１１５６０﹒９億元，按可比口徑同比增長９﹒９％；折合１７８０﹒８億美元，同比增長

１２﹒２％。此外，歐盟委員會主席馮德萊恩指，歐盟需與中國在潔淨科技合作，尋求降低風險

而非脫勾。他又指，歐盟將設立「主權基金」和制訂「淨零工業法案」，捍衛歐洲的工業不受美

國和中國大規模補貼的影響。



７﹒ 深圳市住建局官網接連發４份與保障性住房相關的徵求意見文件。提出深圳將推出共有產

權住房，售價約為土地出讓時市場價的５０％。文件指，共有產權住房按照土地出讓時市場參考

價格的５０％左右確定，購房者持有的產權份額原則上不低於５０％，其餘部分為政府產權份額

。將採用封閉流轉模式，簽訂購房合同日起滿５年才能轉讓，只能將所持產權份額轉讓給符合條

件的對象。內地專家分析指，深圳之前也推出了安居房、人才房等，整體受市場歡迎，因為降低

購房成本的效果顯著。共有產權住房讓中低收入群體能夠降低購房成本，對深圳樓市長期影響比

較大。



８﹒ 美國馬丁路德金紀念日假期結束，紐約尾盤美匯指數小幅上升０﹒１８％，至

１０２﹒３９。人民幣中間價兩連貶至近一周低，即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１２８點子，報

６﹒７７８０，全日漲２９點，收報６﹒７６２３，止步兩連貶。交易員稱，臨近春節，市場購

匯需求漸增，另外日本央行未調整收益率曲線控制，日圓大幅下跌助力美指反彈，人民幣亦承壓

。隨著季節性結匯消退，出境遊帶來的購匯需求明顯增多，這也加劇了人民幣短期回調。渣打銀

行發布報告稱，受益於中國經濟復甦或快於預期、資本流入增加、更多利於增長的措施，預計人

斯央行表示，隨著盧布與人民幣之間的交易量持續增長，正推出一種新的與人民幣的貨幣互換工

具，每日最大交易量１００億元人民幣。俄羅斯央行指，新工具旨在限制匯率在暫時失衡情況下

的波動。（ｗｌ）

