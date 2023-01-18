《鍾之日記》１月１８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：無升跌。



美股隔晚假後復市，高盛公布業績後股價跌６％，拖累道指下跌３９１點，標指亦跌８點，

不過納指則錄得七連升。至反映中概股表現嘅金龍指數則跌逾３％，拖累香江魚缸今早亦反覆偏

軟，在１０天線上（現處２１４４５）爭持。

恒指低開６２點，報２１５１４，早段跌幅擴大，曾跌１５５點，低見２１４２２，之後止

跌回升，最多倒升１１４點，高見２１６９１，但臨近午市升勢不保。午後轉升，恒指收報

２１６７８，升１００點或０﹒４７％，主板成交１２７８﹒３４億元。國企指數報７３４０，

升２６點或升０﹒３６％。恒生科技指數報４５２４，升２４點或升０﹒５４％。



＊滬指平收，成交縮至今年低＊



滬深股市春節前表現呆滯，滬綜指開市升０﹒０１％，之後一直好淡爭持，收市無升跌，報

３２２４﹒４１點。深成指升０﹒０９％，創業板指數則軟０﹒０６％。個股漲多跌少，兩市超

３０００股飄紅，大金融板塊繼續活躍，遊戲股勁揚；旅遊、食品、零售等消費股走低。

交投再轉為淡靜，兩市全日成交６３５８億元人民幣，按日少一成，是今年以來最少。不過

外資持續流入，今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）再流入４７﹒３５億元人民幣，為連續

１１日淨流入，１月以來１２個交易日陸股通累計淨流入逾９３８億元人民幣，已超２０２２年

全年淨買入總額９００﹒２０億元人民幣，同時也超過２０１４年、２０１５年、２０１６年的

全年淨買入總額。

不過分析師稱，經濟加速復甦等利好因素仍存，當前市場有經濟加快復甦，增量資金持續流

入，人民幣升值等多重因素的共同刺激，震盪上行的格局並未打破。展望春節後，市場大概率提

前交易兩會政策預期，穩增長政策預期可能進一步加強，市場交投熱情有望進一步升溫，主力資

金將帶動個人資金流入，市場將繼續保持強勢。



＊重點遊戲獲批，手遊股有前途＊



內地發放今年首批國產網絡遊戲版號，共有８８款遊戲獲批，騰訊（００７００）、網易

（０９９９９）、心動公司（０２４００）、祖龍（０９９９０）等重點遊戲都有份。心動公司

全日飆８﹒１％，網易抽升６﹒５％創５個月高，祖龍娛樂升６％創５個月高，騰訊彈１﹒７％

創逾半年高。

瑞信發表研報，重申在更多新作發布和每用戶平均收入（ＡＲＰＵ）的帶動下，預期遊戲行

業今年將迎來復甦，偏好騰訊穩健的產品線、巨集觀經濟復甦帶來的上行空間，以及視頻號和節

省資本開支帶來的貢獻持續增多。另該行與網易的前產品經理進行了電話會議，相信監管環境在

過去數月顯著改善，剛發布的新作將有利集團今年收入表現，但對來年有多少個版號獲批仍持謹

慎看法，而網易重點作品《ＦＷＪ》和《ＳＬＧ》表現持續穩健，惟《暗黑破壞神：不朽》發布

後下滑幅度超預期。瑞信予騰訊及網易「增持」評級，目標標分別為４４１元及１８９﹒１元。

中信證券則指，遊戲行業的政策面基本穩定，同時重點產品獲發版號有望為遊戲公司今年的

業績增量帶來更強確定性，建議關注傳媒互聯網板塊中估值相對較低的遊戲行業。



＊澳門遊客大增，金沙銀娛跑出＊



澳門商人、綽號「洗米華」的太陽城集團創辦人周焯華，日前被指控創立及領導犯罪集團、

非法賭博及洗黑錢等共２８９項罪名，１８日上午由澳門初級法院宣判１６２項罪名成立，包括

黑社會罪、在許可地方不法經營賭博罪、相當巨額詐騙、相當巨額詐騙未遂、不法經營賭博罪，

但加重清洗黑錢罪不成立，各項控罪下判周焯華入獄１８年。

周焯華今早被澳門當局以囚車，由路環監獄柙送至初級法院刑事大樓。根據案情，２０１３

年３月至２０２１年３月，以周焯華為首的不法集團在６間博企娛樂場經營「賭底面」的總轉碼

數逾８２３７﹒７４億港元，最少賺取２１５億港元的不正當利益，令澳門政府少收８２﹒６億

港元的博彩稅，政府及多間博企提出民事損害賠償請求。

不過內地自放寬防疫措施並恢復通關後，澳門遊客人數大增，澳門旅遊業協會會長胡景光表

示，整體酒店１月份首周入住率達七成。濠賭股全面做好，金沙中國（０１９２８）跟銀娛

（０００２７）均為多間大行心中濠賭股首選股，分別升３﹒８％及３﹒７％。新濠

（００２００）升４﹒３％，澳博（００８８０）升３％，美高梅（０２２８２）升２﹒８％，

永利澳門（０１１２８）升１﹒２％。



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