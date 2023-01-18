《經濟通通訊社１８日專訊》寧德時代（深：３００７５０）與蔚來（０９８６６）１７日
簽署五年全面戰略合作協議，當中涉及新品牌、新項目、新市場的技術合作，供需兩端聯動，海
外業務拓展，以及基於長壽命電池的商業模式合作等領域。
寧德時代和蔚來表示，將在充分發揮各自資源優勢的基礎上，以先進電池技術為基礎，打造
高效協同的電池供應體系，提升創新能力與效率。
寧德時代早段升０﹒２％，報４４６﹒４元人民幣。（ｄｗ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
18/01/2023 10:11
《Ａ股焦點》寧德時代微升，與蔚來長期戰略合作打造電池供應體系
《經濟通通訊社１８日專訊》寧德時代（深：３００７５０）與蔚來（０９８６６）１７日
簽署五年全面戰略合作協議，當中涉及新品牌、新項目、新市場的技術合作，供需兩端聯動，海
外業務拓展，以及基於長壽命電池的商業模式合作等領域。
寧德時代和蔚來表示，將在充分發揮各自資源優勢的基礎上，以先進電池技術為基礎，打造
高效協同的電池供應體系，提升創新能力與效率。
寧德時代早段升０﹒２％，報４４６﹒４元人民幣。（ｄｗ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
上一篇新聞︰18/01/2023 10:19 《Ａ股焦點》比亞迪Ａ微升，擬在印尼投資電動汽車業
18/01/2023 10:36 【聚焦數據】中國全年ＦＤＩ同比增８％至１８９１﹒３億美元
18/01/2023 10:35 【數據解讀】高盛：藥物需求提振第四季數據，上調今年ＧＤＰ預測
18/01/2023 10:24 《Ａ股焦點》外資１月淨買入Ａ股已超去年全年，券商股上漲
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰