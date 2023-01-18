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AH股新聞

18/01/2023 10:11

《Ａ股焦點》寧德時代微升，與蔚來長期戰略合作打造電池供應體系

　　《經濟通通訊社１８日專訊》寧德時代（深：３００７５０）與蔚來（０９８６６）１７日
簽署五年全面戰略合作協議，當中涉及新品牌、新項目、新市場的技術合作，供需兩端聯動，海
外業務拓展，以及基於長壽命電池的商業模式合作等領域。
　　寧德時代和蔚來表示，將在充分發揮各自資源優勢的基礎上，以先進電池技術為基礎，打造
高效協同的電池供應體系，提升創新能力與效率。
　　寧德時代早段升０﹒２％，報４４６﹒４元人民幣。（ｄｗ）

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