《經濟通通訊社１８日專訊》寧德時代（深：３００７５０）與蔚來（０９８６６）１７日

簽署五年全面戰略合作協議，當中涉及新品牌、新項目、新市場的技術合作，供需兩端聯動，海

外業務拓展，以及基於長壽命電池的商業模式合作等領域。

寧德時代和蔚來表示，將在充分發揮各自資源優勢的基礎上，以先進電池技術為基礎，打造

高效協同的電池供應體系，提升創新能力與效率。

寧德時代早段升０﹒２％，報４４６﹒４元人民幣。（ｄｗ）

