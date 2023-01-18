《經濟通通訊社１８日專訊》高盛最新表示，由於中國第四季度經濟數據好過預期，加上退

出新冠清零政策之後的復甦料快於預期，將中國今年ＧＤＰ增長預測上調至５﹒５％，２０２４

年ＧＤＰ增長預測從５﹒２％下調至５％。

高盛表示，中國１２月封控放鬆后後引發大規模感染，致勞動力短缺，但當月官方數據出乎

意料並非太差。對藥物和醫療設備的一次性需求，可能提振了第四季的數據。（ｄｗ）

