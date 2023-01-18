  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

18/01/2023 10:35

【數據解讀】高盛：藥物需求提振第四季數據，上調今年ＧＤＰ預測

　　《經濟通通訊社１８日專訊》高盛最新表示，由於中國第四季度經濟數據好過預期，加上退
出新冠清零政策之後的復甦料快於預期，將中國今年ＧＤＰ增長預測上調至５﹒５％，２０２４
年ＧＤＰ增長預測從５﹒２％下調至５％。
　　高盛表示，中國１２月封控放鬆后後引發大規模感染，致勞動力短缺，但當月官方數據出乎
意料並非太差。對藥物和醫療設備的一次性需求，可能提振了第四季的數據。（ｄｗ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰18/01/2023 10:36  【聚焦數據】中國全年ＦＤＩ同比增８％至１８９１﹒３億美元

下一篇新聞︰18/01/2023 10:24  《Ａ股焦點》外資１月淨買入Ａ股已超去年全年，券商股上漲

其他AH股新聞
More

18/01/2023 10:19  《Ａ股焦點》比亞迪Ａ微升，擬在印尼投資電動汽車業

18/01/2023 10:11  《Ａ股焦點》寧德時代微升，與蔚來長期戰略合作打造電池供應體系

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金