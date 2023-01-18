《經濟通通訊社１８日專訊》瑞士達沃斯世界經濟論壇相隔三年再次恢復實體會議，國務院

副總理劉鶴在論壇年會上表示，有人說「中國要搞計劃經濟」，這是根本不可能的。他又強調，

房地產業是中國國民經濟的支柱產業，巨大的需求潛力將為房地產業發展提供有力支撐。劉鶴並

呼籲大國在加息的同時，應當高度重視對新興市場國家可能產生的外溢影響。

劉鶴表示，２０２３年中國經濟將實現整體好轉，增速達到正常水準；預計今年進口會明顯

增加，企業會加大投資力度，居民消費會回歸常態。在提及堅持市場經濟改革方向時，劉鶴特別

提到有人說「中國要搞計劃經濟」，他表示「這是根本不可能的」。

他強調要堅定不移深化國有企業改革、毫不動搖支持民營經濟健康發展壯大，促進公平競爭

、反對壟斷時，還提到了保護產權和弘揚企業家精神，並稱企業家是未來中國財富創造最重要的

要素。

在談到房地產是否會給中國造成金融風險的問題，劉鶴介紹了中國近年化解金融風險的做法

，並相當重視房地產業當下的短期風險。但他強調，房地產仍是中國的國民經濟支柱產業；中國

較快的城市化發展還會提供有效需求。



＊推動共同富裕，外商等企業家將發揮發動機作用＊



在談到外界議論紛紛的「共同富裕」目標時，劉鶴說，中國推動「共同富裕」並不意味著搞

平均主義和福利主義，而是一項長遠任務，實現共同富裕是重要社會發展目標，也是實現中國長

治久安的歷史性任務。共同富裕強調的是避免兩極分化，最終還是要靠共同發展。

他說，在推動共同富裕的過程中，包括外商在內的企業家都將發揮發動機的重要作用。因為

企業家精神是社會財富創造的關鍵要素，如果沒有財富的逐步積累，共同富裕就成了無源之水、

無本之木。



＊防疫全面放開，感染達峰和恢復均超預期快＊



關於中國疫情形勢問題，劉鶴說，中國從全面的動態清零的防疫政策，轉向治療重症的防疫

政策，這個調整是去年１２月８日開始的，今年１月８日開始實行「乙類乙管」，也就是說全面

的放開。對於目前的情況，他表示，「轉型總體平穩順利」，經過了一段高的感染，現在大部分

社會成員已經恢復了正常的狀態，達峰的時間和恢復正常的時間是比較快的，「從某種意義上超

出了我們的預期」。

另外，他表示自己考察中國交通運輸業，今年春節期間，將有５０億人次的遊客要探親訪友

，「這個數字是非常大的」，意思是已經全面恢復了正常。（ｊｔ）

