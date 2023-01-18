《經濟通通訊社１８日專訊》據２０２２年國家醫保藥品目錄調整新聞發布會介紹，本次調

整，共有１１１個藥品新增進入目錄，３個藥品被調出目錄。從談判和競價情況看，１４７個目

錄外藥品參與談判和競價（含原目錄內藥品續約談判），１２１個藥品談判或競價成功，總體成

功率達８２﹒３％，創歷年新高。談判和競價新准入的藥品，價格平均降幅達６０﹒１％。

本輪調整後，國家醫保藥品目錄內藥品總數達到２９６７種，其中西藥１５８６種，中成藥

１３８１種；中藥飲片未作調整，仍為８９２種。從患者負擔情況看，通過談判降價和醫保報銷

，本次調整預計未來兩年將為患者減負超過９００億元人民幣。



＊阿茲夫定片、清肺排毒顆粒將正式納入醫保目錄＊



本次醫保談判全力支持新冠病毒感染治療。連續第三年將新冠治療用藥作為醫保目錄准入條

件，阿茲夫定片、清肺排毒顆粒等２個藥品通過談判降價將正式納入國家醫保藥品目錄。第十版

新冠病毒感染診療方案涉及的２５個已上市藥品中，２１個品種已被正式納入國家醫保目錄。

此外，醫保談判繼續支持重點領域藥品進入目錄。支持國產重大創新藥品進入目錄，本次共

計２４種國產重大創新藥品被納入談判，最終奧雷巴替尼等２０種藥品談判成功。（ｊｔ）

