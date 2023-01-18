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AH股新聞

18/01/2023 09:24

網易回應順延協議六個月提議，斥暴雪蠻橫且不符合商業邏輯

　　《經濟通通訊社１８日專訊》網易與美國遊戲巨頭暴雪的「分手談判」陷入僵局，暴雪中國
上日（１７日）發布聲明，稱上周再次與網易（０９９９９）接觸並尋求協助，以探討將現有的
、基於網易２０１９年已同意既定條款的協議，順延六個月，從而使用戶得以不受干擾地繼續遊
戲，惟網易方面沒有接受，因此將不得不遵照網之易停服公告於１月２３日中止國服遊戲服務。
至昨晚，網易官方正式對暴雪的聲明做出回應。回應中，針對暴雪透露的「合作延期六個月」等
關鍵細節，網易方面表示，由於同期暴雪與其他公司的談判全部是基於三年的合同期。考慮到合
作的不對等、不公平和其他附帶條件，因此最終雙方未能達成一致。
　
＊網易：暴雪「離婚不離身」行為缺乏尊重＊
　
　　網易強調，暴雪的相關提議，包括上述提及的聲明，是蠻橫的、不得體的且不符合商業邏輯
的。其過分的自信中並未考慮這種予取予求、騎驢找馬、離婚不離身的行為，對玩家和網易缺乏
應有的尊重。
　　針對有媒體爆料稱網易想要暴雪ＩＰ控制權的傳聞，網易亦作出澄清稱，作為代理公司網易
從未尋求暴雪遊戲或其他合作夥伴的ＩＰ控制權，在過去十四年的長期合作過程中，網易對任何
暴雪ＩＰ的使用和授權都是按照合同條款，並取得了暴雪的同意和審批。與其他合作夥伴的ＩＰ
合作也都是基於此原則。（ｗｌ）

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