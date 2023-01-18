《經濟通通訊社１８日專訊》總部位於美國加州的共享智能電動出行生態系統公司

Ｆａｒａｄａｙ Ｆｕｔｕｒｅ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｉｎｃ（中文

名：法拉第未來）宣布，ＦＦ與ＦＦ Ｇｌｏｂａｌ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ＬＬＣ的全資子公司

ＦＦ Ｔｏｐ ＬＬＣ簽署了一份經修訂和重述的股東協議，與湖北省黃岡市人民政府簽署《戰

略合作框架協議》，擬在黃岡市設立ＦＦ中國總部公司，實現雙主場戰略落地。

根據簽訂的框架協議，雙方應在投資、科技創新、產業轉型、區位、政策等方面貢獻各自的

優勢。ＦＦ預計黃岡市政府將積極協助公司在黃岡市進行產業布局，調配相關資源，同時為公司

在黃岡市的創業項目提供包括但不限於資金和政策方面的支持。

與此同時，ＦＦ擬將其中國總部遷至黃岡市，同時保留其位於加州洛杉磯的全球總部。ＦＦ

中國總部預計將由黃岡市政府引導基金、相關產業基金和ＦＦ共同出資建設。該框架協議已於

２０２２年第三季度簽署。

ＦＦ成立於２０１４年，與負債後赴美的樂視創辦人賈躍亭關係密切。該公司近年一直致力

研發高階電動車，但量產時間一拖再拖。公司上月舉行投資者會議，稱正向投資者討論約１﹒７

億美元額外資本，用於明年３月底前生產首批電動ＳＵＶ ＦＦ ９１ Ｆｕｔｕｒｉｓｔ，目

標明年４月交付，每輛售價為１８萬美元。（ｗｌ）

