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AH股新聞

18/01/2023 09:59

《汽車新勢力》法拉第未來與湖北黃岡達戰略合作，擬設立中國總部

　　《經濟通通訊社１８日專訊》總部位於美國加州的共享智能電動出行生態系統公司
Ｆａｒａｄａｙ　Ｆｕｔｕｒｅ　Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｉｎｃ（中文
名：法拉第未來）宣布，ＦＦ與ＦＦ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ　ＬＬＣ的全資子公司
ＦＦ　Ｔｏｐ　ＬＬＣ簽署了一份經修訂和重述的股東協議，與湖北省黃岡市人民政府簽署《戰
略合作框架協議》，擬在黃岡市設立ＦＦ中國總部公司，實現雙主場戰略落地。
　　根據簽訂的框架協議，雙方應在投資、科技創新、產業轉型、區位、政策等方面貢獻各自的
優勢。ＦＦ預計黃岡市政府將積極協助公司在黃岡市進行產業布局，調配相關資源，同時為公司
在黃岡市的創業項目提供包括但不限於資金和政策方面的支持。
　　與此同時，ＦＦ擬將其中國總部遷至黃岡市，同時保留其位於加州洛杉磯的全球總部。ＦＦ
中國總部預計將由黃岡市政府引導基金、相關產業基金和ＦＦ共同出資建設。該框架協議已於
２０２２年第三季度簽署。
　　ＦＦ成立於２０１４年，與負債後赴美的樂視創辦人賈躍亭關係密切。該公司近年一直致力
研發高階電動車，但量產時間一拖再拖。公司上月舉行投資者會議，稱正向投資者討論約１﹒７
億美元額外資本，用於明年３月底前生產首批電動ＳＵＶ　ＦＦ　９１　Ｆｕｔｕｒｉｓｔ，目
標明年４月交付，每輛售價為１８萬美元。（ｗｌ）

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