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AH股新聞

18/01/2023 11:03

《中國要聞》發改委：有信心能力推動中國經濟持續回升、整體好轉

　　《經濟通通訊社１８日專訊》國家發改委今日召開例行發布會，發改委國民經濟綜合司司長
袁達表示，存量政策和增量政策共同發力，有信心有能力有條件推動中國經濟持續回升和整體好
轉。他並強調，今年經濟發展形勢依然複雜，外部環境動盪不安，三重壓力仍然較大。
　　展望今年，隨著各地疫情高峰過去，生活中的煙火氣正在迅速回歸，生產秩序正在逐步恢復
，近期交通運輸、文化旅遊、餐飲住宿等領域快速回暖，國內外各方面對中國經濟發展信心明顯
增強。從各地兩會情況看，３１個省區市中，有２９個將今年經濟增長預期目標定為５％左右甚
至更高。
　　發改委披露，２０２２年共審核批準固定資產投資項目１０９個，總投資１﹒４８萬億元人
民幣。其中，審批７９個，核準３０個，主要集中在交通、能源、水利、信息化等行業。
　　中國去年四季度經濟超預期增長，在１２月國內新冠疫情闖關高峰月份，主要經濟指標尤其
消費表現都好於預期。統計局長周二（１７日）表示，預計今年固定資產投資會繼續增長。中國
去年全年固定資產投資同比增長５﹒１％。（ｗｌ）

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