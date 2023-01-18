《經濟通通訊社１８日專訊》國家發改委今日召開２０２３年１月份新聞發布會。發改委政

策研究室主任金賢東表示，２０２３年，發改委將會同有關方面，進一步加力支持新型基礎設施

建設，引導支持社會資本加大相關領域投入。

從國家層面，春節前後將集中下達一批中央預算內投資，支持新型基礎設施領域重大項目建

設，特別是將顯著加大對中西部偏遠地區信息網絡建設投入，著力補齊短板弱項。從地方層面，

將支持各地通過地方政府專項建設債券加大對新型基礎設施建設的投入力度，拓寬支持領域和適

用範圍，支持地方在公共技術服務、數字化轉型等方面搭建平台，為經濟轉型和企業創新發展提

供條件。從企業層面，將綜合運用政策性開發性金融工具、製造業中長期貸款等措施，引導支持

社會資本加大新型基礎設施建設投入。針對融合基礎設施中的新興投資領域，探索通過發布投資

指引等方式，強化政策解讀，引導產融對接，提高投資效益。

金賢東說，新型基礎設施是現代化基礎設施體系的重要組成部分，也是推動全社會數字轉型

、智能升級、融合創新的重要基礎。截至２０２２年底，中國累計建成開通５Ｇ基站超過２３０

萬個，佔全球比重超過６０％。（ｗｌ）

