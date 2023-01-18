《經濟通通訊社１８日專訊》春節假期前夕，人行加緊放水，今日開展１３３０億元（人民

幣．下同）７天期逆回購操作，４４７０億元１４天期逆回購操作，中標利率分別為２％、

２﹒１５％，均與此前持平。今日有６５０億元逆回購到期，單日淨投放５１５０億元，續創

２０１９年１月以來的４年新高。反映中概股表現的金龍中國指數創去年１２月底以來最大跌幅

，加上人民幣再次走軟，滬深股市今早輕微高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒１％，報

３２２７﹒５９點，深成指升０﹒１１％，創業板升０﹒１２％。

人民幣中間價兩連跌至近一周新低，報６﹒７６０２，較上個交易日跌３８０點子。渣打銀

行發布報告稱，受益於中國經濟復甦或快於預期、資本流入增加以及當局更多利於增長的措施，

預計人民幣匯率在一季度將進一步升值；將一季度末美元兌人民幣預測從７﹒０５調升至６﹒７

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國務院副總理劉鶴在瑞士達沃斯世界經濟論壇上表示，有人說「中國要搞計劃經濟」，這是根本

不可能的。他又強調，房地產業是中國國民經濟的支柱產業，巨大的需求潛力將為房地產業發展

提供有力支撐。劉鶴並呼籲大國在加息的同時，應當高度重視對新興市場國家可能產生的外溢影

響。

國家新聞出版署發布２０２３年１月國產網絡遊戲審批信息，共８８款遊戲獲批，審批日期

為１月１７日。今次獲批遊戲版號包括騰訊（００７００）《元夢之星》、網易（０９９９９）

《超凡先鋒》、心動公司（０２４００）的《火炬之光：無限》、祖龍（０９９９０）旗下的《

以閃亮之名》、完美世界（深：００２６２４）的《天龍八部２：飛龍戰天》、中青寶

（深：３０００５２）的《四季之春》、愷英網絡（００２５１７）的《龍神八部之西行紀》等

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