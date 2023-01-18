《經濟通通訊社１８日專訊》國務院副總理劉鶴表示，中國疫情防控轉型總體平穩順利，今

年經濟增速大概率達到正常水平。不過反映中概股表現的金龍中國指數創去年１２月底以來最大

跌幅，加上人民幣再次走軟，滬深股市今早輕微高開後表現反覆，上證綜合指數（滬綜指）半日

微跌０﹒０２％，報３２２３﹒６２點，深成指升０﹒０４％，創業板指跌０﹒１７％。

交投再次轉為淡靜，兩市半日成交３９０８億元（人民幣．下同），較上交易日（１７日）

同時段成交少１２﹒３％。不過外資持續流入，半日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）再流入

逾２０億元，為連續１１日淨流入。

春節假期前夕，人行加緊放水，今日開展１３３０億元７天期逆回購操作，４４７０億元

１４天期逆回購操作，中標利率分別為２％、２﹒１５％，均與此前持平。今日有６５０億元逆

回購到期，單日淨投放５１５０億元，續創２０１９年１月以來的４年新高。

人民幣中間價兩連跌至近一周新低，報６﹒７６０２，較上個交易日跌３８０點子。渣打銀

行發布報告稱，受益於中國經濟復甦或快於預期、資本流入增加以及當局更多利於增長的措施，

預計人民幣匯率在一季度將進一步升值；將一季度末美元兌人民幣預測從７﹒０５調升至６﹒７

。



＊憧憬房地產政策進一步放鬆，內房逆市揚＊



劉鶴強調，房地產業是中國國民經濟的支柱產業，巨大的需求潛力將為房地產業發展提供有

力支撐，又指在推動共同富裕的過程中，包括外商在內的企業家都將發揮發動機的重要作用。高

盛發布報告稱，劉鶴發言回應了市場對房地產行業和共同富裕的政策不確定性的擔憂，將有助於

進一步恢復投資者的信心。政策制定者可能會從需求和供應兩方面進一步放鬆房地產政策。房地

產股逆市向上，皇庭國際（深：００００５６）、空港股份（滬：６００４６３）漲停，美好置

業（深：０００６６７）揚升２﹒３％，信達地產（滬：６００６５７）升２﹒１％，廣匯物流

（滬：６００６０３）、金科股份（深：０００６５６）升逾１％。

國家新聞出版署發布２０２３年１月國產網絡遊戲審批信息，共８８款遊戲獲批，審批日期

為１月１７日。今次獲批遊戲版號的遊戲股開盤造好，愷英網絡（深：００２５１７）升

５﹒５％，中青寶（深：３０００５２）升３％，完美世界（深：００２６２４）升３﹒４％。



＊豬肉產量增加，概念股向下＊



中國農業農村部總農藝師、發展規劃司司長曾衍德表示，去年底全國能繁母豬存欄量，略高

於產能調控綠色合理區域上限；全年豬肉產量５５４１萬噸，按年增長４﹒６％。豬肉股齊齊跳

水，唐人神（深：００２５６７）跌３％，廣弘控股（深：０００５２９）跌２﹒７％，天康生

物（深：００２１００）跌２﹒４％，京基智農（深：００００４８）跌１﹒９％，牧原股份

（深：００２７１４）跌１﹒６％。

生豬養殖企業正邦科技（深：００２１５７）半日跌停，報３﹒７元。公司公告稱，經公司

財務部門測算，預計２０２２年度期末淨資產為負值，根據深交所股票上市規則相關規定，公司

可能被深交所實施退市風險警示。（ｃａ）

