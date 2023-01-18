《經濟通通訊社１８日專訊》滬深股市春節前表現呆滯，滬綜指開市升０﹒０１％，之後一

直好淡爭持，收市無升跌，報３２２４﹒４１點。深成指升０﹒０９％，創業板指數則軟

０﹒０６％。個股漲多跌少，兩市超３０００股飄紅，大金融板塊繼續活躍，遊戲股勁揚；旅遊

、食品、零售等消費股走低。

交投再轉為淡靜，兩市全日成交６３５８億元（人民幣．下同），按日少一成，是今年以來

最少。不過外資持續流入，今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）再流入４７﹒３５億元，為

連續１１日淨流入，１月以來１２個交易日陸股通累計淨流入逾９３８億元，已超２０２２年全

年淨買入總額９００﹒２０億元，同時也超過２０１４年、２０１５年、２０１６年的全年淨買

入總額。

不過分析師稱，經濟加速復甦等利好因素仍存，當前市場有經濟加快復甦，增量資金持續流

入，人民幣升值等多重因素的共同刺激，震盪上行的格局並未打破。展望春節後，市場大概率提

前交易兩會政策預期，穩增長政策預期可能進一步加強，市場交投熱情有望進一步升溫，主力資

金將帶動個人資金流入，市場將繼續保持強勢。



＊疫情未明朗，醫藥、旅遊股跌勢顯著＊



高盛表示，中國１２月封控放鬆後引發大規模感染，致勞動力短缺，但當月官方數據出乎意

料並非太差。對藥物和醫療設備的一次性需求，可能提振了第四季的數據。醫藥股回調，滬恒瑞

醫藥（滬：６００２７６）跌１﹒５％，藥明康德（滬：６０３２５９）跌近１％，片仔癀

（滬：６００４３６）跌０﹒５％。

內地疫情未明朗，旅遊股跌勢顯著，中國中免（滬：６０１８８８）跌０﹒７％，中青旅

（滬：６００１３８）跌０﹒８％，天目湖（滬：６０３１３６）挫２﹒４％，曲江文旅

（滬：６００７０６）跌３﹒６％，西藏旅遊（滬：６００７４９）跌２﹒３％，長白山

（滬：６０３０９９）跌１﹒８％，大連聖亞（滬：６００５９３）跌３﹒１％

消費股開盤下挫，豬肉、養雞、飲料製造、啤酒概念等方向領跌，桂發祥

（深：００２８２０）急跌８﹒８％，黑芝麻（深：０００７１６）挫８﹒２％，麥趣爾

（深：００２７１９）跌５﹒３％，伊利股份（滬：６００８８７）跌４﹒５％，百合股份

（滬：６０３１０２）跌３﹒７％，立高食品（深：３００９７３）跌３﹒６％，海天味業

（滬：６０３２８８）跌１﹒７％。



＊遊戲股造好，數據安全板塊上漲＊



據報蘋果公司的十幾家中國供應商已獲得在印度擴張的初步許可，ＡｉｒＰｏｄｓ和

ｉＰｈｏｎｅ組裝商立訊精密（深：００２４７５）和鏡頭製造商舜宇光學科技（０２３８２）

在獲批的公司之列。不過立訊精密仍）跌０﹒８％，報３０﹒８元。

國家新聞出版署發布２０２３年１月國產網絡遊戲審批信息，共８８款遊戲獲批，審批日期

為１月１７日。今次獲批遊戲版號的遊戲股開盤造好，愷英網絡（深：００２５１７）升

４﹒７％，完美世界（深：００２６２４）升３﹒７％，中青寶（深：３０００５２）升

２﹒９％。

數字經濟概念全線走強，吉大正元（深：００３０２９）漲停，正元智慧

（深：３００６４５）升６﹒６％，高偉達（深：３００４６５）升５﹒７％，信安世紀

（滬：６８８２０１）升４﹒６％，京北方（深：００２９８７）升４﹒３％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ４１３０﹒３１ －０﹒１７

上證綜合指數 ３２２４﹒４１ ０﹒００ ２６６１﹒００

深證綜合指數 ２０９７﹒９５ ＋０﹒１８ ３６９７﹒００

上證Ｂ股指數 ２９３﹒１５ ＋０﹒１６ １﹒４２

深證Ｂ股指數 １２０４﹒１４ ＋０﹒５０ ０﹒５３

上證１８０指數 ８７０３﹒１６ －０﹒２８

上證３８０指數 ５８４３﹒４１ ＋０﹒２０

深證成份指數 １１８１０﹒６６ ＋０﹒０９

中小創新指數 ２３３２﹒７３ ＋０﹒３２

深圳創業板指數 ２５４３﹒９０ －０﹒０６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

