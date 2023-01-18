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AH股新聞

18/01/2023 11:37

《滬股通》上證１８０半日跌０﹒３％，上證３８０升０﹒１１％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒３％，報８７０１﹒８點，上證
３８０指數半日升０﹒１１％，報５８３８﹒０７點。
　　半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１３﹒７１億元，用６﹒２９億
元或１﹒２％。
　　國家能源局發布２０２２年全國電力工業統計數據。截至１２月底，全國累計發電裝機容量
約２５﹒６億千瓦，同比增長７﹒８％。電力股微升，華能水電（滬：６０００２５）升
１﹒１％，中國核電（滬：６０１９８５）升０﹒２％，華能國際（滬：６０００１１）升
１﹒４％，川投能源（滬：６００６７４）升１﹒２％。
　　醫藥股回落，恒瑞醫藥（滬：６００２７６）跌近２％，藥明康德（滬：６０３２５９）跌
１﹒２％，片仔癀（滬：６００４３６）跌０﹒７％。高盛表示，中國１２月封控放鬆后後引發
大規模感染，致勞動力短缺，但當月官方數據出乎意料並非太差。對藥物和醫療設備的一次性需
求，可能提振了第四季的數據。
　　旅遊股大幅走低，中國中免（滬：６０１８８８）跌０﹒１％，中青旅
（滬：６００１３８）跌０﹒６％，天目湖（滬：６０３１３６）挫逾２％，曲江文旅
（滬：６００７０６）跌超３％，西藏旅遊（滬：６００７４９）跌１﹒９％，長白山
（滬：６０３０９９）跌１﹒４％，大連聖亞（滬：６００５９３）跌１﹒９％
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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