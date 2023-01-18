《經濟通通訊社１８日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒２８％，報８７０３﹒１６點，

上證３８０指數收升０﹒２％，報５８４３﹒４１點。

旅遊股跌勢顯著，中國中免（滬：６０１８８８）跌０﹒７％，中青旅

（滬：６００１３８）跌０﹒８％，天目湖（滬：６０３１３６）挫２﹒４％，曲江文旅

（滬：６００７０６）跌３﹒６％，西藏旅遊（滬：６００７４９）跌２﹒３％，長白山

（滬：６０３０９９）跌１﹒８％，大連聖亞（滬：６００５９３）跌３﹒１％

國家能源局發布２０２２年全國電力工業統計數據。截至１２月底，全國累計發電裝機容量

約２５﹒６億千瓦，同比增長７﹒８％。電力股微升，華能水電（滬：６０００２５）升

１﹒２％，中國核電（滬：６０１９８５）升０﹒２％，華能國際（滬：６０００１１）升１％

，川投能源（滬：６００６７４）升１﹒４％。

醫藥股回落，恒瑞醫藥（滬：６００２７６）跌１﹒５％，藥明康德（滬：６０３２５９）

跌近１％，片仔癀（滬：６００４３６）跌０﹒５％。高盛表示，中國１２月封控放鬆後引發大

規模感染，致勞動力短缺，但當月官方數據出乎意料並非太差。對藥物和醫療設備的一次性需求

，可能提振了第四季的數據。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

