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AH股新聞

18/01/2023 15:16

《滬股通》上證１８０收跌０﹒２８％，上證３８０升０﹒２％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒２８％，報８７０３﹒１６點，
上證３８０指數收升０﹒２％，報５８４３﹒４１點。
　　旅遊股跌勢顯著，中國中免（滬：６０１８８８）跌０﹒７％，中青旅
（滬：６００１３８）跌０﹒８％，天目湖（滬：６０３１３６）挫２﹒４％，曲江文旅
（滬：６００７０６）跌３﹒６％，西藏旅遊（滬：６００７４９）跌２﹒３％，長白山
（滬：６０３０９９）跌１﹒８％，大連聖亞（滬：６００５９３）跌３﹒１％
　　國家能源局發布２０２２年全國電力工業統計數據。截至１２月底，全國累計發電裝機容量
約２５﹒６億千瓦，同比增長７﹒８％。電力股微升，華能水電（滬：６０００２５）升
１﹒２％，中國核電（滬：６０１９８５）升０﹒２％，華能國際（滬：６０００１１）升１％
，川投能源（滬：６００６７４）升１﹒４％。
　　醫藥股回落，恒瑞醫藥（滬：６００２７６）跌１﹒５％，藥明康德（滬：６０３２５９）
跌近１％，片仔癀（滬：６００４３６）跌０﹒５％。高盛表示，中國１２月封控放鬆後引發大
規模感染，致勞動力短缺，但當月官方數據出乎意料並非太差。對藥物和醫療設備的一次性需求
，可能提振了第四季的數據。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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