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AH股新聞

18/01/2023 11:37

《深股通》深成指半日升０﹒０４％，中小創新指升０﹒３８％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》深證成指半日升０﹒０４％，報１１８０５﹒８５點，深證中
小創新指數半日升０﹒３８％，報２３３４﹒２８點。
　　半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０３﹒８２億元，用１６﹒１８
億元或３﹒１％。
　　國家新聞出版署發布２０２３年１月國產網絡遊戲審批信息，共８８款遊戲獲批，審批日期
為１月１７日。今次獲批遊戲版號的Ａ股包括：完美世界（深：００２６２４）、中青寶
（深：３０００５２）、愷英網絡（深：００２５１７）等。上述遊戲股開盤造好，中青寶漲
３﹒４％，愷英網絡揚逾３％，完美世界升５﹒５％。
　　數據顯示，外資通過滬股通、深股通１月以來淨買入升至９００﹒３３億元，已超２０２２
年全年淨買入總額９００﹒２０億元，同時也超過２０１４年、２０１５年、２０１６年的全年
淨買入總額。券商股拉升，國盛金控（深：００２６７０）漲停，西部證券
（深：００２６７３）升３﹒３％，東北證券（深：０００６８６）升１％。
　　國產特斯拉年初大減價，問界成為內地第一家跟隨特斯拉降價的車企，而小鵬汽車昨日亦宣
布減價，降幅達２萬至３﹒６萬元。車市或迎降價潮促銷，新能源汽車概念股今早向上，三花智
控（深：００２０５０）漲１﹒６％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）揚１﹒７％，天齊鋰業
（深：００２４６６）升１﹒９％。
　　深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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