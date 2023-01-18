《經濟通通訊社１８日專訊》深證成指今日收升０﹒０９％，報１１８１０﹒６６點，深證

中小創新指數收升０﹒３２％，報２３３２﹒７３點。

豬肉股急跌，牧原股份（深：００２７１４）挫１﹒８％，溫氏股份（深：３００４９８）

跌０﹒３％，海大集團（深：００２３１１）跌１﹒５％，雙匯發展（深：０００８９５）跌

１﹒１％，新希望（深：０００８７６）跌０﹒９％，大北農（深：００２３８５）跌逾１％，

順鑫農業（深：０００８６０）跌１﹒１％，立華股份（深：３００７６１）跌０﹒４％。

國家新聞出版署發布２０２３年１月國產網絡遊戲審批信息，共８８款遊戲獲批，審批日期

為１月１７日。今次獲批遊戲版號的Ａ股包括：完美世界（深：００２６２４）、中青寶

（深：３０００５２）、愷英網絡（深：００２５１７）等。上述遊戲股造好，中青寶漲

３﹒７％，愷英網絡揚２﹒９％，完美世界升４﹒７％。

國產特斯拉年初大減價，問界成為內地第一家跟隨特斯拉降價的車企，而小鵬汽車昨日亦宣

布減價，降幅達２萬至３﹒６萬元。車市或迎降價潮促銷，新能源汽車概念股向上，三花智控

（深：００２０５０）漲１﹒２％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）揚１﹒５％，天齊鋰業

（深：００２４６６）升１﹒６％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

