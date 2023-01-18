《經濟通通訊社１８日專訊》國產特斯拉年初大減價，問界成為內地第一家跟隨特斯拉降價

的車企，而小鵬汽車（０９８６８）昨日亦宣布減價，啟動Ｇ３ｉ、Ｐ５、Ｐ７的新年新價格體

系，三款車型的起售價分別為１４﹒８９萬元（人民幣．下同）、１５﹒６９萬和２０﹒９９萬

元，整體降幅達２萬至３﹒６萬元。

１月６日，特斯拉宣布，國產特斯拉全系降價，最高降幅達４﹒８萬元，其中Ｍｏｄｅｌ

３起售價２２﹒９９萬元，Ｍｏｄｅｌ Ｙ起售價２５﹒９９萬元，兩款車型價格均創下史上新

低。招銀國際匯編的數據顯示，特斯拉本月初降價後，１月９日至１月１５日期間，特斯拉在中

國的日均銷量比２０２２年同期猛增７６％，達到１２６５４輛。

市場此前預計，特斯拉大幅降價將給競爭車型造成壓力，可能導致其他車企定價策略被動轉

變。現在看來，國內新能源車企已經不斷加入降價行列。只不過，無論ＡＩＴＯ問界母公司賽力

斯（滬：６０１１２７）還是小鵬汽車，此前盈利狀況均不理想。此次大幅度降價，也將令這些

車企盈利狀況進一步承壓。

賽力斯目前無升跌，報３９﹒７９元。



＊廣汽埃安、比亞迪等車企選擇加價＊



在「價格屠夫」特斯拉大規模降價的同時，有其他新能源車企選擇了漲價。１月１１日，廣

汽埃安發布消息稱，受新能源汽車購置補貼政策終止因素影響，埃安預計今年３月初對旗下相關

車型的官方指導價進行上調，上調幅度為３０００元至６０００元不等。

此前，比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）也發布通知稱，自今年１月１日起，對

相關車型官方指導價進行正式調整，上調幅度為２０００元到６０００元不等。而哪吒汽車、長

安深藍等車企也發布了漲價通知，紛紛在今年調高了部分車型的售價。

新能源汽車概念股今早向上，三花智控（深：００２０５０）漲２﹒５％，贛鋒鋰業

（深：００２４６０）揚１﹒８％，天齊鋰業（深：００２４６６）升１﹒６％，長安汽車

（深：０００６２５）升１﹒５％，長城汽車（滬：６０１６３３）升１﹒４％，寧德時代

（深：３００７５０）升０﹒７％，億緯鋰能（深：３０００１４）升０﹒４％，廣汽集團

（滬：６０１２３８）升０﹒３％，上汽集團（滬：６００１０４）升０﹒３％，比亞迪升

０﹒１％。（ｊｔ）

