《經濟通通訊社１８日專訊》蘋果的「紅色供應鏈」在印度進一步擴張勢力，據《彭博》引

述知情人士報道，蘋果公司的十幾家中國供應商已獲得在印度擴張的初步許可，ＡｉｒＰｏｄｓ

和ｉＰｈｏｎｅ組裝商立訊精密（深：００２４７５）和鏡頭製造商舜宇光學科技

（０２３８２）在獲批的公司之列。

知情人士說，在蘋果公司向印度當局提交的一份約１７家供應商的名單裏，大約有１４家供

應商即將獲得印度政府的批准，此前蘋果將它們列為需要在印擴張的公司。消息人士稱，大族激

光與深圳裕同包裝公司（深：００２８３１）也在獲准的名單內。

蘋果和其他電子品牌企業正設法降低對中國的依賴，此前，貿易限制措施加上與新冠相關的

生產干擾，凸顯了把生產過度集中在一國的風險。此外，印度總理莫迪把發展印度製造業視為全

國優先政策，為企業在印度的擴張計劃提供資金補貼與政府支持。蘋果在此過中扮演中間角色，

合作夥伴鴻海已在印度生產更多的新款ｉＰｈｏｎｅ。

惟立訊精密現跌０﹒６％，報３０﹒８６元（人民幣．下同）；裕同科技跌１﹒９％，報

３２﹒１５元；大族激光則升１﹒１％，報２７﹒０２元。（ｊｔ）

