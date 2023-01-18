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AH股新聞

18/01/2023 15:20

《打擊貪腐》廣東人大原副主任陳如桂、糧食局原局長張務鋒被逮捕

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據《央視》從最高人民檢察院獲悉，廣東省人大常委會原黨組
成員、副主任陳如桂涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前
，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對陳如桂作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。
　　與此同時，國家發改委原黨組成員，國家糧食和物資儲備局原黨組書記、局長張務鋒涉嫌受
賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉
嫌受賄罪對張務鋒作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。（ｗｌ）

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