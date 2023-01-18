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AH股新聞

18/01/2023 16:08

《汽車新勢力》工信部：進一步研究明確新能源汽車後續支持政策

　　《經濟通通訊社１８日專訊》工業和信息化部總工程師、新聞發言人田玉龍１８日在發布會
表示，中國新能源汽車已經進入全面市場拓展期，保持了快速增長態勢，將從幾方面進一步加強
，包括將進一步研究和明確新能源汽車後續的支持政策，推進換電模式應用和燃料電池汽車示範
，特別是啟動公共領域車輛全面電動化先行區城市試點，進一步強化質量品牌建設，穩定消費市
場。
　
＊推動落實車購稅、車船稅、牌照等有關支持政策＊
　
　　工信部表示，後續將會同有關部門建立新能源汽車產業發展協調機制，加強央地協調聯動，
特別是推動落實車購稅、車船稅、牌照等有關支持政策。編制好汽車產業綠色發展路線圖，修訂
發布「雙積分」管理辦法，適時開展智能網聯汽車准入試點工作。
　
＊保障新能源汽車關鍵原材料和零部件供應＊
　
　　工信部并指出，將支持融合創新。發揮龍頭企業和國家製造業創新中心作用，促進大中小企
業融通發展，加快新體系電池、車規級芯片，以及車用操作系統等新技術攻關和產業化發展，推
進「車路雲」一體化發展，推動新能源汽車和能源、交通、信息通信等領域融合創新發展。
　　此外，生產准入管理，加強對投資的指導，避免低水平重複建設。統籌利用國內外資源開發
和布局，保障好關鍵原材料和零部件的供應。加快制定動力電池回收利用管理辦法，健全回收利
用體系。繼續大力推進充電樁基礎設施的建設，不斷提高使用便利性，更好地為新能源汽車發展
提供一個優良的設施和環境。（ｄｗ）

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