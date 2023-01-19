《經濟通通訊１９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平春節前夕視頻連線看望慰問基層幹部群眾

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中華民族傳統節日春節即將到來之際，國家主席習近平通過視頻連線看望慰問基層幹部群眾，向

全國各族人民致以新春的美好祝福，祝各族人民身體健康、闔家幸福、事業進步、兔年吉祥！



發力三大領域，地方兩會聚焦促消費

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支持大宗消費，提振服務消費，打造消費增長極??在近期召開的地方兩會上，促消費被頻頻提

及。專家表示，當前各地把恢復和擴大消費擺在優先位置，有助於更好釋放消費潛力。



外資參與境內證券市場保持活躍

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據外匯局統計，２０２２年１２月，境外投資者淨增持境內債券和股票分別為７３億和８４億美

元。從最新的市場數據看，近期外資參與境內證券市場保持活躍，２０２３年１月上半月淨買入

境內股票、債券合計約１２６億美元。





《上海證券報》



２０２２年中國實際使用外資保持穩定增長

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商務部１８日發布的數據顯示，２０２２年全國實際使用外資金額達到１２３２６﹒８億元人民

幣，按年增長６﹒３％；折合１８９１﹒３億美元，按年增長８％。中國實際使用外資保持穩定

增長。



多地明確借力資本市場支持實體經濟發展

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在近期陸續召開的地方兩會上，各地都給出了明確的「任務書」。其中，設立新增上市企業目標

數量，大力培育「專精特新」企業，支持當地證券及期貨交易所改革，推動ＲＥＩＴｓ試點等成

為亮點。



２０２３年加力支持新型基礎設施建設

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步入２０２３年，新型基礎設施建設繼續成為投資的「主角」之一。據發改委政策研究室主任金

賢東透露，２０２３年，發改委將進一步加力支持新型基礎設施建設，引導支持社會資本加大相

關領域投入。





《證券時報》



外資入市保持活躍，跨境資金流動更趨穩定

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國家外匯局１８日表示，２０２２年，中國貨物貿易跨境資金淨流入規模創歷史新高，較

２０２１年增長４５％。外商直接投資資本金項下資金淨流入保持較高規模，顯著高於疫情前

２０１９年水平。



９家企業ＩＰＯ按下「終止鍵」

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２０２３年以來，已有多家擬ＩＰＯ企業衝Ａ敗北。截至１月１８日，已有８家擬ＩＰＯ企業終

止審核，結束了此輪上市進程，另有１家企業ＩＰＯ審核被否，無緣登陸資本市場。



給更多群體以更好保障

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醫療行業是關乎國計民生的重要行業，牽一髮而動全身。國家醫保談判的結果影響深遠，在談判

中既要滿足全國人民用上便宜藥的現實需求，又要顧及藥企利益，並鼓勵其積極參與創新藥的研

制。（ｌｃ）

