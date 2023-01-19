

《神州經脈》春節長假臨近市場情緒不高，惟外資繼續掃貨，繼周二（１７日）刷新單月淨

買入額歷史紀錄後，外資今日再度大幅加倉，連續１２個交易日淨買入，今日通過滬股通、深股

通（統稱陸股通）大幅流入９３﹒９３億元（人民幣．下同），月內已累計加倉達１０３２億元

，再創出新紀錄。

滬綜指今早略低開，之後震盪向上，滬綜指收升０﹒４９％，報３２４０﹒２８點，深成指

升０﹒８７％，創業板指更升１﹒０８％。個股漲多跌少，兩市超３３００股飄紅，醫藥和半導

體板塊勁揚，而光伏股回調。交投略為回暖，兩市全日成交６８７０億元，按日增加８﹒１％。





＊今日新聞精選＊



１﹒ 國務院副總理劉鶴和美國財長耶倫昨日（１８日）在瑞士舉行首次面對面會談，歷時約兩

個半小時。雙方同意加強宏觀政策溝通協調，共同應對經濟金融等領域的挑戰。中方在會上，表

達對美國對華經貿和技術政策的關切，希望美方重視這些政策對雙方的影響。雙方同意經貿團隊

在各個層級繼續保持溝通交流。雙方又認為，世界經濟復甦處於關鍵時刻，雙方加強宏觀政策溝

通協調，共同應對經濟金融等領域的挑戰，有利於中美兩國和整個世界。雙方並討論深化宏觀經

濟和金融領域合作，認識到可持續金融合作的重要性，同意在雙邊及聯合國、２０國集團及亞太

經合組織等多邊框架下加強合作。有美國財政部官員透露，兩人會上亦談及兩國經濟議題，包括

美國通脹問題，中方亦談及如何應對國內房地產市場和新冠疫情等，同意雙方要採取行動，避免

自身國家出現衰退，又指雙方在主權債務、糧食安全和能源問題上，有建設性討論。



２﹒ 商務部消費促進司司長徐興鋒介紹，今年春節是疫情防控轉段後的第一個春節，實體零售

、餐飲堂食、跨區旅遊等各類線下消費場景加快恢復，線上消費保持旺盛勢頭。商務部副部長盛

秋平稱，目前消費市場運行總體平穩有序，生活必需品市場供應充足，品種豐富，預計春節期間

生活必需品價格以穩為主。根據商務部對節前消費市場的調研和監測情況看，節日臨近，米面油

、瓜果蔬菜等生活必需品消費保持平穩，傳統年貨、土特產品、衣帽服飾、鮮花綠植等銷售增長

較快，物美質優、性價比高的商品更受歡迎，重品質、講實惠的特徵比較明顯。據商務大數據監

測，１月上旬，重點零售企業食品、飲料、服裝銷售額環比均增長２０％以上。



３﹒ 內地去年底全面優化防疫措施以來，國家主席習近平首次開腔，肯定嚴控疫情是正確選擇

，經受住了多輪病毒變異的衝擊，最大限度降低了重症率和病亡率，也為優化疫情防控措施，實

施「乙類乙管」贏得了寶貴時間。他續稱，要進一步擴充醫療資源，增加醫療服務供給，增加藥

品配備，特別要做好重症救治的應對準備，保障正常醫療秩序；統籌各種醫療資源，補齊農村地

區疫情防控的短板。國務院總理李克強１８日在北京會見在華工作的外國專家代表並座談交流時

表示，隨著疫情防控措施的優化調整，相信中國經濟將加快恢復和回升。李克強強調，中國堅持

發展是第一要務，堅持對外開放基本國策不動搖，堅持市場化改革方向，堅持「兩個毫不動搖」

，更好保護外商投資權益，提振民營經濟信心。李克強補充，中國願學習借鑑先進技術和管理經

驗，繼續同各國開展廣泛國際合作，維護世界和平穩定與發展繁榮。此外，中國科學院院士高福

接受《中國新聞周刊》採訪時表示，關於這一輪內地疫情的重症高峰，原來大家都認為，到春節

前後能見到拐點。但現在因為有著綜合的干預措施，很可能比感染過峰再延後２０天至１個月，

到２月初可能會見拐點。



４﹒ 北京市政府新聞辦召開發布會，市統計局、國家統計局北京調查總隊負責人介紹，北京

２０２２年全年實現地區生產總值４１６１０﹒９億元，按不變價格計算，比上年增長０﹒７％

，增速顯著低於全國的增３％。分產業看，第一產業實現增加值１１１﹒５億元，下降１﹒６％

；第二產業實現增加值６６０５﹒１億元，下降１１﹒４％；第三產業實現增加值

３４８９４﹒３億元，增長３﹒４％。廣東省統計局１９日發布數據顯示，２０２２年廣東地區

生產總值約１２﹒９萬億元，同比增長１﹒９％，亦遠不及目標的５﹒５％左右。去年廣東商品

房銷售面積下降２４﹒４％；房地產開發投資１﹒５０萬億元，同比下降１４﹒３％。其中，商

品住宅投資下降１４％。分區域看，珠三角核心區開發投資下降９﹒９％，沿海經濟帶下降

２９﹒９％，北部生態發展區下降３９﹒６％。另據深圳海關統計，去年深圳市外貿進出口

３﹒６７萬億元，規模創歷史新高，比２０２１年增長３﹒７％。其中出口２﹒１９萬億元，規

模連續第３０年居內地外貿城市首位，增長１３﹒９％；進口１﹒４８萬億元，排名全國第三。



５﹒ 中國黃金協會公布，２０２２年，全國黃金消費量１００１﹒７４噸，與２０２１年同期

相比下降１０﹒６３％。其中：黃金首飾６５４﹒３２噸，同比下降８﹒０１％；金條及金幣

２５８﹒９４噸，同比下降１７﹒２３％；工業及其他用金８８﹒４８噸，同比下降８﹒５５％

。據《上海證券報》引述中國黃金協會指出，受國內疫情多點散發影響，黃金首飾消費明顯下滑

，但部分重點加工企業和民族零售品牌產銷量仍能保持相對穩定，品牌集中度進一步提升。實物

黃金投資金條受國內金價持續處於高位及匯率波動等因素影響，需求量整體下滑。國內金價上漲

和需求收縮導致工業及其他用金也出現回落。２０２２年，國內金價高企引發投資者獲利回吐，

全年國內黃金ＥＴＦ共減持２３﹒８６噸，截至１２月底，國內黃金ＥＴＦ持有量約５１﹒４２

噸。



６﹒ 內地首個國家級交通出行平台「強國交通」近日完成內測即將上線，服務涵蓋約車、貨運

、水運及航運等。初期推出約車服務，已接入數十家網約車運力公司，未來預計接入運力將佔市

場全部運力的九成以上，另外還有維修、保險、油卡優惠等配套服務。「強國交通」由「學習強

國」學習平台與交通運輸部打造，將首先為「學習強國」註冊用戶提供約車服務，為重點央企、

國企等企事業單位職工提供定制化出行服務。上線後也將接入微信、支付寶、抖音等平台。曾經

的網約車巨頭滴滴出行完成逾一年半整改後，本周終於獲准將ＡＰＰ重新上架，及恢復新用戶註

冊。但具有國家背景的「強國交通」橫空出世，對於準備卷土重來的滴滴出行顯然不是好消息，

外界更關注這是否代表國營企業有意霸佔網約車市場。不過，官媒《經濟日報》近日發表評論文

章稱，平台經濟是中國民營經濟的重要組成部分，與其他行業的民營經濟一樣，都在中國經濟發

展中不可或缺，犯了錯，改正了，國家將繼續鼓勵其健康持續發展。



７﹒ 據中國電力企業聯合會公布，２０２２年１－１２月，全國全社會用電量８６３７２億千

瓦時，同比增長３﹒６％，增速較２０２１年的１０﹒４％顯著放緩，亦低於此前預期的增５－

６％。中電聯今日發布《２０２３年全國電力供需形勢分析預測報告》稱，正常氣候情況下，預

計２０２３年全國全社會用電量９﹒１５萬億千瓦時，比２０２２年增長６％左右。根據電力需

求預測，並綜合考慮新投產裝機、跨省跨區電力交換、發電出力及合理備用等方面，預計

２０２３年全國電力供需總體緊平衡，部分區域用電高峰時段電力供需偏緊。中電聯又預計，

２０２３年底全國發電裝機容量２８﹒１億千瓦左右，其中非化石能源發電裝機合計１４﹒８億

千瓦，佔總裝機比重上升至５２﹒５％左右。水電４﹒２億千瓦、併網風電４﹒３億千瓦、併網

太陽能發電４﹒９億千瓦、核電５８４６萬千瓦、生物質發電４５００萬千瓦左右，太陽能發電

及風電裝機規模均將在２０２３年首次超過水電裝機規模。



８﹒ 雖然美國通脹數據放緩，但聖路易聯儲銀行行長布拉德（Ｊａｍｅｓ Ｂｕｌｌａｒｄ）

周三（１８日）重申鷹派立場，強調聯儲局應繼續加息。布拉德的鷹派言論同時加劇外匯市場的

風險情緒，美匯指數持穩，紐約尾盤報１０２﹒４０。人民幣中間價三連跌至一周低，即期匯率

（ＣＮＹ）今早跟隨低開３３點子，全日跌１１５點，收報６﹒７７３８，創１月１１日以來逾

的需求；臨近春節季節性結匯需求逐漸消退，購匯需求有所增加，人民幣承壓下跌。他們並指出

，美聯儲官員的鷹派言論也削弱了結束本輪政策緊縮周期的預期，美指不具備大幅下跌的空間，

而隨著中國境外遊等需求的增加，節後人民幣可能會震盪略貶。此外，美國財政部報告顯示，

２０２２年１１月中國減持美債７８億美元，是連續第三個月減持，不過降幅較１０月的２４０

億美元明顯減少，１１月總持倉８７００億美元，續創２０１０年５月以來新低，且是連續七個

月持有量低於１萬億美元。（ｗｌ）

