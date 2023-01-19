《鍾之日記》１月１９日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美股隔晚下挫，但內地股市低開高走，令香江魚缸曾跌近３００點後止跌回升，收市微跌

２７點，力守１０天線（現處２１５０５）。

恒指低開２２５點，報２１４５２，之後跌幅曾擴大至２９４點，低見２１３８３，稍穿

１０天線見支持，加上Ａ股倒升，港股亦一度收復失地轉升４９點，高見２１７２７，臨近午市

再度回落。午後最多轉升７６點，高見２１７５４，但之後再度回落，最終恒指收造２１６５０

，跌２７點或０﹒１２％。缺乏北水支援下，大市全日成交９２５﹒９７億元。國企指數報

７３１２，跌２７點或跌０﹒３８％。恒生科技指數報４４４９，跌７４點或跌１﹒６５％。

碧桂園孖寶急彈，碧桂園服務（０６０９８）抽高６﹒６％，碧桂園（０２００７）揚

４﹒９％，更霸佔首兩位升幅最大藍籌。創科（００６６９）被富瑞削級及降目標價，全日插

５﹒４％，為表現最差藍籌。



＊外資流入創紀錄，滬指兩連升＊



春節長假臨近市場情緒不高，惟外資繼續掃貨，繼周二刷新單月淨買入額歷史紀錄後，外資

今日再度大幅加倉，連續１２個交易日淨買入，今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）大幅流

入９３﹒９３億元（人民幣．下同），月內已累計加倉達１０３２億元，再創出新紀錄。

滬綜指今早略低開，之後震盪向上，滬綜指收升０﹒４９％，報３２４０﹒２８點，兩連升

。深成指升０﹒８７％，創業板指更升１﹒０８％。個股漲多跌少，兩市超３３００股飄紅，醫

藥和半導體板塊勁揚，而光伏股回調。交投略為回暖，兩市全日成交６８７０億元，按日增加

８﹒１％。

分析稱，經濟加速復甦下，春節之後，Ａ股有望迎來「躁動反攻」行情高潮。



＊快手捐巨額做慈善，被共富股價瀉６％＊



快手（０１０２４）遭創辦人宿華及其家族擁有之達佳發展減持５４７１萬股Ｂ類股份，佔

集團已發行股本１﹒２６％，作價每股６９﹒０５６３元，較快手周四（１８日）收市價折讓

４﹒７％，套現約３７﹒８億元。所得款項將投向慈善公益捐贈、前沿科技探索以及基礎設施投

資等領域。市場揣測快手將資金用於慈善方面或與「共同富裕」有關，投資者今日急沽貨，快手

全日瀉６％，報６８﹒１５元。

交易完成後，達佳發展續持有該公司約４﹒２７億股Ａ類股份，佔公司已發行的股本約

９﹒８７％，佔公司保留事項以外的股東決議案的投票權百分比約３８﹒０８％。出售事項完成

後，達佳發展及宿先生將仍繼續為快手控股股東。

另外，快手高層人員亦有變動。陳定佳將辭任快手首席技術官，並擔任終身榮譽顧問。他辭

任後，該集團兩位負責相關領域的高級副總裁將分擔其職責，並共同向聯合創始人、執行董事及

首席執行官程一笑匯報。

其他科技平台股亦走低，嗶哩嗶哩（０９６２６）跌３﹒１％，阿里健康（００２４１）跌

２﹒９％，阿里（０９９８８）跌１﹒７％，京東健康（０６６１８）跌１﹒６％。



＊富瑞降目標價，聯通仍漲近１％＊



將於３月公布全年業績的中聯通（００７６２）表示，鑒於光纜類資產拆除費用高、回收價

值低等因素，為更準確恰當反映固定資產狀況、有效降低未來資產處置風險等因素，自上月１日

起，將光纜類資產預計淨殘值率由３％調整至０，變更後的會計估計更加穩健。

今次會計估計變更，預計令去年固定資產折舊額增加約２３﹒５億元人民幣，影響去年盈利

約１７﹒６億元，但預計去年盈利按年增速仍實現近３年新高。

公告指，今次會計估計變更影響的固定資產折舊額將逐年下降，會計估計變更對未來年度損

益無重大影響。

富瑞發表報告，指聯通受調整折舊影響，但對集團現金水平無影響，故降該股目標價

１﹒８％至７﹒６５元，但重申睇好行業前景，首選中電信（００７２８），其次為中移動

（００９４１）。

三大電訊股表現各異，中聯通升０﹒４％，中電信跌０﹒６％，中移動（００９４１）微跌

０﹒１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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