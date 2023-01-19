《經濟通通訊社１９日專訊》近期多地區出台刺激生育措施：江蘇省政協委員建議二孩三孩

家庭托育費連續補助三年，提升生育意願；長沙宣布二孩及以上家庭增加一套購房指標，正按程

序報備；濟南三孩家庭買首套房公積金可貸１００萬元（人民幣．下同），生二孩三孩每月補貼

６００元；深圳就建立育兒補貼制度公開征求意見，生育一孩也有補貼，一次性生育補貼

３０００元，另外每年發放１５００元育兒補貼，三年累計發放補貼７５００元；生育第三孩累

計補貼１﹒９萬元。

嬰童、生殖概念股拉升，迪安診斷（深：３００２４４）升４﹒７％，安科生物

（深：３００００９）升４﹒１％，聖諾生物（滬：６８８１１７）升２﹒８％，威創股份

（深：００２３０８）升２﹒３％，健民集團（滬：６００９７６）升２﹒１％，通策醫療

（滬：６００７６３）、長春高新（深：０００６６１）齊齊升１﹒８％，福瑞股份

（深：３０００４９）升１﹒５％，穩健醫療（深：３００８８８）升１﹒２％。

穩健醫療表示，雖然嬰童出生率在下降但基數高，可以作為切入口打開全品類生活方式產品

矩陣。母嬰人群依然是公司核心定位人群之一，因為中國有９００多萬出生嬰兒，基數高。同時

現在養娃是精養，對於產品質量要求更高，這對於公司是利好。雖然出生量低但是９００萬基數

大，市場依然廣，而且可以作為切入口打開全品類生活方式產品矩陣。（ｃａ）

