《經濟通通訊社１９日專訊》隆基綠能（滬：６０１０１２）大規模擴產，引發業界高度關

注。１８日晚間連發兩則公告，稱公司計劃在陝西省西咸新區投建年產１００ＧＷ單晶硅片項目

及年產５０ＧＷ單晶電池項目，預計項目總體投資金額４５２億元（人民幣．下同）。

公告顯示，此次公司投資項目年產１００ＧＷ單晶硅片項目及年產５０ＧＷ單晶電池項目，

其中年產１００ＧＷ單晶硅片項目為切片項目，不包含單晶拉棒環節。預計投產時間為２０２４

年３季度首線投產，２０２５年底達產。在投資金額方面，公司目前預計設備及流動資金投資金

額２５５億元，將根據項目實際情況，進行項目可行性分析測算，並提交有權機構審批。



＊分析：意在擴大領先優勢，加劇行業內卷＊



隆基此次擴產規模創光伏行業史上最大，根據計算，此次擴產計劃的硅片產能規劃體量約為

２０２２年其全部單晶硅片產能的６７％，新的電池產能約為其已有電池產能的８０％多。業內

人士普遍認為，隆基綠能此舉意在進一步擴大領先優勢。公司在各產業鏈環節的產能配比將進一

步優化，在ＨＰＢＣ之外將繼續擴產哪種電池技術路線也即將揭開面紗。分析指，行業正處於上

游步入降價通道、刺激需求復甦的關鍵期，隆基綠能擴產令硅片賽道內卷加劇。

隆基綠能Ａ股早段跌０﹒６３％，報４４﹒４５元。（ｄｗ）

